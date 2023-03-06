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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/malatya-valiligi-depremde-yikilan-binalardan-238inin-enkazi-kaldirildi-1067849652.html
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan binalardan 238'inin enkazı kaldırıldı
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan binalardan 238'inin enkazı kaldırıldı
Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte yıkılan binalardan 238'inin enkazının kaldırıldığını duyurdu. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T02:06+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
deprem
valilik
bina
enkaz
açıklama
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Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 126 bin 814 binanın olduğu kentte, şu ana kadar yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 31 bin 604 binanın bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.Kentte yıkılan binalardan 238'inin enkazının kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin ardından 4 bin 53 çadırın kurulduğu, 41 bin 549 çadırın dağıtıldığı, 2 bin 394 de konteynerin kurulduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230305/sanliurfa-valisi-ayhan-bu-saate-dek-enkazda-vatandasimiz-olduguna-dair-bir-ize-rastlanmadi-1067844455.html
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malatya, deprem, valilik, bina, enkaz, açıklama
malatya, deprem, valilik, bina, enkaz, açıklama

Malatya Valiliği: Depremde yıkılan binalardan 238'inin enkazı kaldırıldı

02:06 06.03.2023
© AATürkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı
Türkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte yıkılan binalardan 238'inin enkazının kaldırıldığını duyurdu.
Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 126 bin 814 binanın olduğu kentte, şu ana kadar yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 31 bin 604 binanın bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Kentte yıkılan binalardan 238'inin enkazının kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin ardından 4 bin 53 çadırın kurulduğu, 41 bin 549 çadırın dağıtıldığı, 2 bin 394 de konteynerin kurulduğu bildirildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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