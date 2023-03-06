https://sputniknews.com.tr/20230306/malatya-valiligi-depremde-yikilan-binalardan-238inin-enkazi-kaldirildi-1067849652.html

Malatya Valiliği: Depremde yıkılan binalardan 238'inin enkazı kaldırıldı

Malatya Valiliği: Depremde yıkılan binalardan 238'inin enkazı kaldırıldı

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte yıkılan binalardan 238'inin enkazının kaldırıldığını duyurdu. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T02:06+0300

2023-03-06T02:06+0300

2023-03-06T02:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

malatya

deprem

valilik

bina

enkaz

açıklama

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Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 126 bin 814 binanın olduğu kentte, şu ana kadar yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 31 bin 604 binanın bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.Kentte yıkılan binalardan 238'inin enkazının kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin ardından 4 bin 53 çadırın kurulduğu, 41 bin 549 çadırın dağıtıldığı, 2 bin 394 de konteynerin kurulduğu bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230305/sanliurfa-valisi-ayhan-bu-saate-dek-enkazda-vatandasimiz-olduguna-dair-bir-ize-rastlanmadi-1067844455.html

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malatya, deprem, valilik, bina, enkaz, açıklama