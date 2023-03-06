https://sputniknews.com.tr/20230306/louis-vuittonun-fransa-bayragindan-esinlenerek-kullandigi-uc-renk-zelenskiyin-danismanini-kizdirdi-1067893027.html

Louis Vuitton’un Fransa bayrağından esinlenerek kullandığı üç renk Zelenskiy’in danışmanını kızdırdı

Louis Vuitton’un Fransa bayrağından esinlenerek kullandığı üç renk Zelenskiy’in danışmanını kızdırdı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Fransız moda şirketi Louis Vuitton’u reklamında “Rusya yanlısı” semboller kullanmakla suçladı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T19:36+0300

2023-03-06T19:36+0300

2023-03-06T19:41+0300

ukrayna krizi

louis vuitton

ukrayna

fransa

rusya

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Louis Vuitton’un reklamında, Fransa bayrağının renkleri olan mavi-beyaz-kırmızı ile V simgesi kullanılıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ve birçok Ukraynalı kullanıcı bu reklamda “Moskova’ya desteği” gördü.Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus yeni zenginlere odaklı moda evi, saldırganlık sembolleriyle alenen şaka yapmaya karar vermiş” diye yazdı.Bu arada çoğu takipçi bu tepkiye şaşırdı. Kırmızı, beyaz ve mavinin, başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin bayraklarında yer alan çok yaygın renkler olduğunu anımsatan vatandaşlar, V simgesinin de markanın adındaki ‘Vuitton’ anlamına geldiğini kaydetti.

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