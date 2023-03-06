Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/louis-vuittonun-fransa-bayragindan-esinlenerek-kullandigi-uc-renk-zelenskiyin-danismanini-kizdirdi-1067893027.html
Louis Vuitton’un Fransa bayrağından esinlenerek kullandığı üç renk Zelenskiy’in danışmanını kızdırdı
Louis Vuitton’un Fransa bayrağından esinlenerek kullandığı üç renk Zelenskiy’in danışmanını kızdırdı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Fransız moda şirketi Louis Vuitton’u reklamında “Rusya yanlısı” semboller kullanmakla suçladı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T19:36+0300
2023-03-06T19:41+0300
ukrayna krizi
louis vuitton
ukrayna
fransa
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067893281_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_23313707a5742c284bd5a0b78fbdd3d1.jpg
Louis Vuitton’un reklamında, Fransa bayrağının renkleri olan mavi-beyaz-kırmızı ile V simgesi kullanılıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ve birçok Ukraynalı kullanıcı bu reklamda “Moskova’ya desteği” gördü.Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus yeni zenginlere odaklı moda evi, saldırganlık sembolleriyle alenen şaka yapmaya karar vermiş” diye yazdı.Bu arada çoğu takipçi bu tepkiye şaşırdı. Kırmızı, beyaz ve mavinin, başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin bayraklarında yer alan çok yaygın renkler olduğunu anımsatan vatandaşlar, V simgesinin de markanın adındaki ‘Vuitton’ anlamına geldiğini kaydetti.
ukrayna
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067893281_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d7894000936cfe467101c74a1bdfb4b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
louis vuitton, ukrayna, fransa, rusya
louis vuitton, ukrayna, fransa, rusya

Louis Vuitton’un Fransa bayrağından esinlenerek kullandığı üç renk Zelenskiy’in danışmanını kızdırdı

19:36 06.03.2023 (güncellendi: 19:41 06.03.2023)
© AP Photo / Gene J. PuskarLouis Vuitton
Louis Vuitton - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
Abone olTelegram
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Fransız moda şirketi Louis Vuitton’u reklamında “Rusya yanlısı” semboller kullanmakla suçladı.
Louis Vuitton’un reklamında, Fransa bayrağının renkleri olan mavi-beyaz-kırmızı ile V simgesi kullanılıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ve birçok Ukraynalı kullanıcı bu reklamda “Moskova’ya desteği” gördü.
Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus yeni zenginlere odaklı moda evi, saldırganlık sembolleriyle alenen şaka yapmaya karar vermiş” diye yazdı.
Bu arada çoğu takipçi bu tepkiye şaşırdı. Kırmızı, beyaz ve mavinin, başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin bayraklarında yer alan çok yaygın renkler olduğunu anımsatan vatandaşlar, V simgesinin de markanın adındaki ‘Vuitton’ anlamına geldiğini kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала