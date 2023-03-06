https://sputniknews.com.tr/20230306/louis-vuittonun-fransa-bayragindan-esinlenerek-kullandigi-uc-renk-zelenskiyin-danismanini-kizdirdi-1067893027.html
Louis Vuitton’un Fransa bayrağından esinlenerek kullandığı üç renk Zelenskiy’in danışmanını kızdırdı
Louis Vuitton’un Fransa bayrağından esinlenerek kullandığı üç renk Zelenskiy’in danışmanını kızdırdı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Fransız moda şirketi Louis Vuitton’u reklamında “Rusya yanlısı” semboller kullanmakla suçladı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T19:36+0300
2023-03-06T19:36+0300
2023-03-06T19:41+0300
ukrayna krizi
louis vuitton
ukrayna
fransa
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067893281_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_23313707a5742c284bd5a0b78fbdd3d1.jpg
Louis Vuitton’un reklamında, Fransa bayrağının renkleri olan mavi-beyaz-kırmızı ile V simgesi kullanılıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ve birçok Ukraynalı kullanıcı bu reklamda “Moskova’ya desteği” gördü.Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus yeni zenginlere odaklı moda evi, saldırganlık sembolleriyle alenen şaka yapmaya karar vermiş” diye yazdı.Bu arada çoğu takipçi bu tepkiye şaşırdı. Kırmızı, beyaz ve mavinin, başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin bayraklarında yer alan çok yaygın renkler olduğunu anımsatan vatandaşlar, V simgesinin de markanın adındaki ‘Vuitton’ anlamına geldiğini kaydetti.
ukrayna
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067893281_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d7894000936cfe467101c74a1bdfb4b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
louis vuitton, ukrayna, fransa, rusya
louis vuitton, ukrayna, fransa, rusya
Louis Vuitton’un Fransa bayrağından esinlenerek kullandığı üç renk Zelenskiy’in danışmanını kızdırdı
19:36 06.03.2023 (güncellendi: 19:41 06.03.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Fransız moda şirketi Louis Vuitton’u reklamında “Rusya yanlısı” semboller kullanmakla suçladı.
Louis Vuitton’un reklamında, Fransa bayrağının renkleri olan mavi-beyaz-kırmızı ile V simgesi kullanılıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ve birçok Ukraynalı kullanıcı bu reklamda “Moskova’ya desteği” gördü.
Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus yeni zenginlere odaklı moda evi, saldırganlık sembolleriyle alenen şaka yapmaya karar vermiş” diye yazdı.
Bu arada çoğu takipçi bu tepkiye şaşırdı. Kırmızı, beyaz ve mavinin, başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin bayraklarında yer alan çok yaygın renkler olduğunu anımsatan vatandaşlar, V simgesinin de markanın adındaki ‘Vuitton’ anlamına geldiğini kaydetti.