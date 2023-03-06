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https://sputniknews.com.tr/20230306/kazakistanda-kamuya-acik-alanlarda-kufredenlere-verilecek-cezalar-agirlastirildi-1067877877.html
Kazakistan’da kamuya açık alanlarda küfredenlere verilecek cezalar ağırlaştırıldı
Kazakistan’da kamuya açık alanlarda küfredenlere verilecek cezalar ağırlaştırıldı
Kazakistan’da kamuya açık alanlarda küfredenlere yönelik cezalar ağırlaştırıldı. Ülkede bugünden itibaren küfredenlere verilecek cezaları ağırlaştıran... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T15:24+0300
2023-03-06T15:24+0300
dünya
kazakistan
küfür etmek
hakaret
ceza
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Kazakistan'da bundan sonra kamuya açık alanlarda küfredenler, hakaret ve taciz eyleminde bulunanlar, kamuya ait yapılara ve konutların yanı sıra toplu taşıma araçları ile kamu mülküne zarar verenler, kamuya açık yerlerde saygısızlık yapanlar, toplum düzeni ve kişilerin huzurunu bozanlar sert şekilde cezalandırılacak.Suçu ispat edilenler 69 bin tenge (yaklaşık 3 bin TL) veya 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun tekrarı durumunda ise hapis cezası 30 güne çıkarılacak.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İdari Suçlar Yasası'ndaki söz konusu değişiklikleri 3 Ocak’ta onaylamıştı.
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kazakistan, küfür etmek, hakaret, ceza
kazakistan, küfür etmek, hakaret, ceza

Kazakistan’da kamuya açık alanlarda küfredenlere verilecek cezalar ağırlaştırıldı

15:24 06.03.2023
© AFP 2023Kazakistan - Astana
Kazakistan - Astana - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023
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Kazakistan’da kamuya açık alanlarda küfredenlere yönelik cezalar ağırlaştırıldı. Ülkede bugünden itibaren küfredenlere verilecek cezaları ağırlaştıran yenilenmiş İdari Suçlar Yasası yürürlüğe girdi.
Kazakistan'da bundan sonra kamuya açık alanlarda küfredenler, hakaret ve taciz eyleminde bulunanlar, kamuya ait yapılara ve konutların yanı sıra toplu taşıma araçları ile kamu mülküne zarar verenler, kamuya açık yerlerde saygısızlık yapanlar, toplum düzeni ve kişilerin huzurunu bozanlar sert şekilde cezalandırılacak.
Suçu ispat edilenler 69 bin tenge (yaklaşık 3 bin TL) veya 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun tekrarı durumunda ise hapis cezası 30 güne çıkarılacak.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İdari Suçlar Yasası'ndaki söz konusu değişiklikleri 3 Ocak’ta onaylamıştı.
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