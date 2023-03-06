https://sputniknews.com.tr/20230306/karayip-aciklarinda-ketcap-yiyerek-hayatta-kalan-heinzdan-yeni-tekne-sozu-1067854246.html

Karayip açıklarında ketçap yiyerek hayatta kalan adama Heinz'dan yeni tekne sözü

Karayip açıklarında ketçap yiyerek hayatta kalan adama Heinz'dan yeni tekne sözü

Amerikalı gıda devi Heinz, geçen ay Karayip açıklarına mahsur kalan ve ketçap ve baharatlarla haftalarca hayata tutunmaya çalışan Elvis Francois'e yeni bir... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T09:27+0300

2023-03-06T09:27+0300

2023-03-06T09:27+0300

yaşam

dominik cumhuriyeti

tekne

mahsur kalma

ketçap

heinz

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Karayip Denizi'nde yelkenliyle sürüklenen ve sadece bir şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleriyle 24 gün boyunca hayata tutunan Dominikli Elvis Francois'e ABD'li gıda devi Heinz'dan 'sürpriz' haberi geldi.Şirket, 14 Şubat'ta sosyal medya üzerinden çağrı yayınlayarak Francois ile temasa geçemediklerini bildirdi.CNN'e açıklama yapan Heinz, Francois'i Dominik'te EmoNews'te çalışan muhabirlerin yardımıyla bulduklarını belirtti.Şirket, Francois'in sağ salim dönüşünü kutlamak için kendisine 'yeni, son teknoloji bir tekne' hediye etmeyi umduklarını kaydetti.Şirket temsilcisi, CNN'e verdiği demeçte "Kendisiyle irtibat kurabildik ve ona ve ailesine destek en iyi nasıl destek olacağımızı konuştuk. Biz (Heinz) ve Elvis şu anda ona yeni teknesini hediye etmenin lojistik detayları üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.47 yaşındaki Francois, Kolombiya donanması tarafından kurtarıldıktan sonra yetkililere bir şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleriyle hayatta kaldığını söylemişti.Şirket, denizcinin bulunmasında sosyal medyanın büyük rol oynadığını vurguladı.Temsilci, "Markanın gönderisini paylaşan, beğenen veya yorum yapan herkes erişmemize yardımcı oldu ve Elvis'in bulunmasında önemli bir rol oynadı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230120/karayip-aciklarinda-mahsur-kaldi-ketcap-yiyerek-hayata-tutundu-1065960370.html

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