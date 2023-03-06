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İYİ Partili Türkkan'dan 'birlik' mesajı
İYİ Partili Türkkan'dan 'birlik' mesajı
İYİ Partili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" dedi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
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politika
lütfü türkkan
iyi parti
birlik
paylaşım
twitter
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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'birlik' mesajı verdi.Türkkan paylaşımında, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230305/davutoglundan-parti-uyelerine-mesaj-tum-uyelerimizi-saat-1700de-saadet-partisi-onunde-bekliyoruz-1067847603.html
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lütfü türkkan, iyi parti, birlik, paylaşım, twitter , meral akşener, altılı masa
lütfü türkkan, iyi parti, birlik, paylaşım, twitter , meral akşener, altılı masa

İYİ Partili Türkkan'dan 'birlik' mesajı

01:10 06.03.2023
© AA İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
 İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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İYİ Partili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" dedi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'birlik' mesajı verdi.
Türkkan paylaşımında, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Millet İttifakı Liderler Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
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