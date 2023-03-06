https://sputniknews.com.tr/20230306/iyi-partili-turkkandan-birlik-mesaji-1067848451.html
İYİ Partili Türkkan'dan 'birlik' mesajı
İYİ Partili Türkkan'dan 'birlik' mesajı
İYİ Partili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" dedi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T01:10+0300
2023-03-06T01:10+0300
2023-03-06T01:10+0300
politika
lütfü türkkan
iyi parti
birlik
paylaşım
twitter
meral akşener
altılı masa
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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'birlik' mesajı verdi.Türkkan paylaşımında, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek" ifadelerini kullandı.
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lütfü türkkan, iyi parti, birlik, paylaşım, twitter , meral akşener, altılı masa
lütfü türkkan, iyi parti, birlik, paylaşım, twitter , meral akşener, altılı masa
İYİ Partili Türkkan'dan 'birlik' mesajı
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İYİ Partili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" dedi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'birlik' mesajı verdi.
Türkkan paylaşımında, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek" ifadelerini kullandı.