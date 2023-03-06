https://sputniknews.com.tr/20230306/iyi-parti-sozcusu-zorlu-aksener-saadet-partisindeki-toplantiya-katilacak-1067878214.html

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Akşener, Saadet Partisi'ndeki toplantıya katılacak

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Akşener, Saadet Partisi'ndeki toplantıya katılacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in, Millet İttifakı'nın... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T15:33+0300

2023-03-06T15:33+0300

2023-03-06T15:57+0300

politika

kürşad zorlu

iyi parti

meral akşener

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, JW Marriot Otel'de bir araya geldi.Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.Görüşmeye ilişkin İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı.Zorlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230306/mansur-yavas-ve-ekrem-imamoglu-iyi-partiye-gidiyor-1067868143.html

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kürşad zorlu, iyi parti, meral akşener