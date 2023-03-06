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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Akşener, Saadet Partisi'ndeki toplantıya katılacak
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Akşener, Saadet Partisi'ndeki toplantıya katılacak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in, Millet İttifakı'nın... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T15:33+0300
2023-03-06T15:57+0300
politika
kürşad zorlu
iyi parti
meral akşener
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, JW Marriot Otel'de bir araya geldi.Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.Görüşmeye ilişkin İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı.Zorlu, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230306/mansur-yavas-ve-ekrem-imamoglu-iyi-partiye-gidiyor-1067868143.html
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kürşad zorlu, iyi parti, meral akşener
kürşad zorlu, iyi parti, meral akşener

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Akşener, Saadet Partisi'ndeki toplantıya katılacak

15:33 06.03.2023 (güncellendi: 15:57 06.03.2023)
© AAİYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'ndeki toplantısına katılma kararı aldığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, JW Marriot Otel'de bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.
Görüşmeye ilişkin İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı.
Zorlu, şunları kaydetti:
"İki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın icracı, yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda, az önce Sayın Genel Başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Şu an itibarıyla Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
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