https://sputniknews.com.tr/20230306/iyi-parti-genel-baskani-aksener-partisinin-yoneticileriyle-gorusecek-1067865549.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinin yöneticileriyle görüşecek

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinin yöneticileriyle görüşecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T12:52+0300

2023-03-06T12:52+0300

2023-03-06T12:52+0300

politika

meral akşener

cumhurbaşkanı

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067865068_0:40:2780:1604_1920x0_80_0_0_d6b42ae26f446992b3bde8d197f18fbb.jpg

Akşener’i genel merkez ek binasına gelişinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230305/iyi-partili-dikbayir-aksener-masadan-kalkmadi-kaldirildi-1067842608.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, cumhurbaşkanı, iyi parti