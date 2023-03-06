https://sputniknews.com.tr/20230306/iyi-parti-genel-baskani-aksener-partisinin-yoneticileriyle-gorusecek-1067865549.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinin yöneticileriyle görüşecek
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinin yöneticileriyle görüşecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:52+0300
2023-03-06T12:52+0300
2023-03-06T12:52+0300
politika
meral akşener
cumhurbaşkanı
iyi parti
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Akşener’i genel merkez ek binasına gelişinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230305/iyi-partili-dikbayir-aksener-masadan-kalkmadi-kaldirildi-1067842608.html
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meral akşener, cumhurbaşkanı, iyi parti
meral akşener, cumhurbaşkanı, iyi parti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinin yöneticileriyle görüşecek
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi.
Akşener’i genel merkez ek binasına gelişinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.
Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak." ifadesini kullandı.