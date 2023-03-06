https://sputniknews.com.tr/20230306/iyi-parti-genel-baskan-yardimcisi-bahadir-erdem-nerede-kalmistik-1067874560.html
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Nerede kalmıştık?
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Nerede kalmıştık?
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş görüşmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Nerde kalmıştık?"... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T14:53+0300
2023-03-06T14:53+0300
2023-03-06T14:53+0300
politika
bahadır erdem
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdem, "Nerede kalmıştık?" diye yazdı. Erdem bir sonraki paylaşımında da "Her gecenin sonunda olduğu gibi Güneş doğdu, sabah oldu" ifadelerini kullandı.
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bahadır erdem
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Nerede kalmıştık?
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş görüşmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Nerde kalmıştık?" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdem, "Nerede kalmıştık?" diye yazdı.
Erdem bir sonraki paylaşımında da "Her gecenin sonunda olduğu gibi Güneş doğdu, sabah oldu" ifadelerini kullandı.