https://sputniknews.com.tr/20230306/iyi-parti-genel-baskan-yardimcisi-bahadir-erdem-nerede-kalmistik-1067874560.html

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Nerede kalmıştık?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Nerede kalmıştık?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş görüşmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Nerde kalmıştık?"... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T14:53+0300

2023-03-06T14:53+0300

2023-03-06T14:53+0300

politika

bahadır erdem

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdem, "Nerede kalmıştık?" diye yazdı. Erdem bir sonraki paylaşımında da "Her gecenin sonunda olduğu gibi Güneş doğdu, sabah oldu" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

bahadır erdem