İBB Çevre Koruma, Kontrol Daire Başkanı: Olası bir depremde İstanbul’da 100 milyon ton moloz çıkacak

“Tıbbi atıklar, tıbbi atık yakma tesisimizde yakılacak. Veya sterilizasyon tesisimizde sterilize edildikten sonra ikinci sınıf düzenli depolama alanlarımızda depolanacak. Endüstriyel atıklar ise geçici depolama alanlarında uygun şekilde depolanıp ortadan kaldırılacak. Atıklar, Avrupa yakasında Silivri Seymen ve Odayeri Katı Atık Bertaraf Tesislerinde ve Işıklar Katı Atık Geri Kazanım Tesisleri’nde; Anadolu Yakasında ise Şile Kömürcüoda Geri kazanım ve Bertaraf Tesislerinde bertaraf edilecek. Bu atıkların içerisinde asbest, arsenikle işlem görmüş ahşaplar, alçıtaşı ve organik kirleticiler gibi parlayıcı, patlayıcı, toksik ve tehlikeli maddeler var. Bu atıklar doğru şekillerde yok edilmezlerse, yeraltı suyuyla, yağmurla, havayla ilişkisi kesilmezse biyokimyasal, fizikokimyasal reaksiyonlar başlar. Toksik, zehirli maddeler, ağır maddeler oluşur. Toprağı ve yeraltı sularını zehirler. Bu toksik maddeler yer altı sularına karışınca göllere, akarsulara, denize akar, ciddi sağlık riskleri yaratır. Bu yüzden afet sonucu oluşan enkaz atıklarının ortadan kaldırılmasına özel özen göstereceğiz ve iki aşamada gerçekleştireceğiz. Atıkların yeraltı suyuyla, yağmurla, havayla ilişkisini kesecek şekilde membranlanlayacağız.”