Hollanda'da 2022'de en çok sipariş edilen yemek: Türklerin 'kapsalon' döneri

© AA Thuisbezorgd'un raporunda, 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü'nde en çok sipariş edilen yemeğin kapsalon olmasını ilginç bulduğunu dile getiren Dağaşan, "Sevgilisi olan dışarda sevgilisiyle yer, demek ki sevgilisi olmayanın yemeği ki tek başına eve kapsalon sipariş etmişler. Yalnız kalanların yemeği" değerlendirmesini yaptı. Dağaşan, "Yiyenlerin en çok sosları hoşuna gidiyor. Özel mayonez ve sarımsakla yaptığımız sos var. Acı sosumuz var. Bunları erimiş peynir, patatesle ve etle karıştırınca çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı. Kapsalonun ağırlıklı olarak Hollandalıların yoğun yaşadığı Almanya ve Belçika sınırındaki bölgelerde birinci olduğunu ifade eden Dağaşan, "Amsterdam, Rotterdam ve Lahey gibi yabancıların ağırlıklı yaşadığı yerlerde başka yemekler tercih edilirken, Hollandalıların yoğun kaldığı bölgelerde kapsalonun en çok satılan yemek olduğunu görüyoruz" dedi. Kapsalon'un, Hollanda'da en çok tercih edilen iki yemekten biri olduğunu ifade eden Dağaşan, son yıllarda diğer ülkelerde ve evlerde de yapılmaya başlandığını dile getirdi.