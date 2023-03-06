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Hollanda'da 2022'de en çok sipariş edilen yemek: Türklerin 'kapsalon' döneri
Hollanda'da 2022'de en çok sipariş edilen yemek: Türklerin 'kapsalon' döneri
Hilal Shoarma isimli lokantanın sahibi Selahattin Dağaşan, "Patatesi pişiriyoruz, sonra eti üzerine koyuyoruz. Etin üzerine peynir koyup eritiyoruz. Sos ve... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
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hollanda, döner, fotoğraf, фото, türk
hollanda, döner, fotoğraf, фото, türk

Hollanda'da 2022'de en çok sipariş edilen yemek: Türklerin 'kapsalon' döneri

17:15 06.03.2023 (güncellendi: 17:19 06.03.2023)
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Hilal Shoarma isimli lokantanın sahibi Selahattin Dağaşan, "Patatesi pişiriyoruz, sonra eti üzerine koyuyoruz. Etin üzerine peynir koyup eritiyoruz. Sos ve salatalarını ilave ediyoruz. Bunlar zaten Hollandalıların sevdiği şeyler" dedi.
© AAHollanda'da 2022'de çevrim içi en çok sipariş edilen yemek Türklerin kapsalon döneri olurken patates kızartması, döner, kaşar peyniri, salata ve sostan oluşan bu yemeğin, ülkedeki yabancıların yaşadığı yerlerden çok özellikle Hollandalıların yoğun bulunduğu bölgelerde tercih edildiği belirtildi. Hollanda'nın en büyük çevrim içi yemek sipariş platformu Thuisbezorgd'un 2022 geneline ilişkin raporunda, en çok sipariş edilen yemeğin kapsalon döneri olduğu kaydedildi. Raporda, kapsalonun, ülkenin 12 bölgesinin 7'sinde birinci, bir bölgesinde ikinci en fazla sipariş edilen yemek olduğu ifade edildi.
Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin 'kapsalon' döneri oldu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Hollanda'da 2022'de çevrim içi en çok sipariş edilen yemek Türklerin kapsalon döneri olurken patates kızartması, döner, kaşar peyniri, salata ve sostan oluşan bu yemeğin, ülkedeki yabancıların yaşadığı yerlerden çok özellikle Hollandalıların yoğun bulunduğu bölgelerde tercih edildiği belirtildi. Hollanda'nın en büyük çevrim içi yemek sipariş platformu Thuisbezorgd'un 2022 geneline ilişkin raporunda, en çok sipariş edilen yemeğin kapsalon döneri olduğu kaydedildi. Raporda, kapsalonun, ülkenin 12 bölgesinin 7'sinde birinci, bir bölgesinde ikinci en fazla sipariş edilen yemek olduğu ifade edildi.
© AABaşkent Amsterdam'daki Hilal Shoarma isimli lokantanın sahibi Selahattin Dağaşan, kapsalonla ilgili "Günlük, hafta içi 40-50, hafta sonları ise 100-120, bazen 150'ye kadar kapsalon sattığımız oluyor" dedi. Hollandalıların patates ve peyniri sevdiği için kapsalonu sıklıkla tercih ettiklerini belirten Dağaşan, "Kapsalon hazırlarken önce patatesi pişiriyoruz, sonra eti üzerine koyuyoruz. Etin üzerine peynir koyup eritiyoruz. Peynir eridikten sonra sos ve salatalarını ilave ediyoruz. Bunlar zaten Hollandalıların sevdiği şeyler. O yüzden bayağı tutuluyor" diye konuştu.
Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin 'kapsalon' döneri oldu - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Başkent Amsterdam'daki Hilal Shoarma isimli lokantanın sahibi Selahattin Dağaşan, kapsalonla ilgili "Günlük, hafta içi 40-50, hafta sonları ise 100-120, bazen 150'ye kadar kapsalon sattığımız oluyor" dedi. Hollandalıların patates ve peyniri sevdiği için kapsalonu sıklıkla tercih ettiklerini belirten Dağaşan, "Kapsalon hazırlarken önce patatesi pişiriyoruz, sonra eti üzerine koyuyoruz. Etin üzerine peynir koyup eritiyoruz. Peynir eridikten sonra sos ve salatalarını ilave ediyoruz. Bunlar zaten Hollandalıların sevdiği şeyler. O yüzden bayağı tutuluyor" diye konuştu.
© AAThuisbezorgd'un raporunda, 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü'nde en çok sipariş edilen yemeğin kapsalon olmasını ilginç bulduğunu dile getiren Dağaşan, "Sevgilisi olan dışarda sevgilisiyle yer, demek ki sevgilisi olmayanın yemeği ki tek başına eve kapsalon sipariş etmişler. Yalnız kalanların yemeği" değerlendirmesini yaptı. Dağaşan, "Yiyenlerin en çok sosları hoşuna gidiyor. Özel mayonez ve sarımsakla yaptığımız sos var. Acı sosumuz var. Bunları erimiş peynir, patatesle ve etle karıştırınca çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı. Kapsalonun ağırlıklı olarak Hollandalıların yoğun yaşadığı Almanya ve Belçika sınırındaki bölgelerde birinci olduğunu ifade eden Dağaşan, "Amsterdam, Rotterdam ve Lahey gibi yabancıların ağırlıklı yaşadığı yerlerde başka yemekler tercih edilirken, Hollandalıların yoğun kaldığı bölgelerde kapsalonun en çok satılan yemek olduğunu görüyoruz" dedi. Kapsalon'un, Hollanda'da en çok tercih edilen iki yemekten biri olduğunu ifade eden Dağaşan, son yıllarda diğer ülkelerde ve evlerde de yapılmaya başlandığını dile getirdi.
Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin 'kapsalon' döneri oldu - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Thuisbezorgd'un raporunda, 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü'nde en çok sipariş edilen yemeğin kapsalon olmasını ilginç bulduğunu dile getiren Dağaşan, "Sevgilisi olan dışarda sevgilisiyle yer, demek ki sevgilisi olmayanın yemeği ki tek başına eve kapsalon sipariş etmişler. Yalnız kalanların yemeği" değerlendirmesini yaptı. Dağaşan, "Yiyenlerin en çok sosları hoşuna gidiyor. Özel mayonez ve sarımsakla yaptığımız sos var. Acı sosumuz var. Bunları erimiş peynir, patatesle ve etle karıştırınca çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı. Kapsalonun ağırlıklı olarak Hollandalıların yoğun yaşadığı Almanya ve Belçika sınırındaki bölgelerde birinci olduğunu ifade eden Dağaşan, "Amsterdam, Rotterdam ve Lahey gibi yabancıların ağırlıklı yaşadığı yerlerde başka yemekler tercih edilirken, Hollandalıların yoğun kaldığı bölgelerde kapsalonun en çok satılan yemek olduğunu görüyoruz" dedi. Kapsalon'un, Hollanda'da en çok tercih edilen iki yemekten biri olduğunu ifade eden Dağaşan, son yıllarda diğer ülkelerde ve evlerde de yapılmaya başlandığını dile getirdi.
© AAFelemenkçe 'berber' anlamına gelen kapsalon döneri, Rotterdam'daki El Aviva lokantasının sahibi Derviş Bengü tarafından, 2003-2004'te komşusu berberin verdiği farklı bir sipariş üzerine ortaya çıktı. Bengü, berber komşusunun bir kap içerisinde kızarmış patates, et, eritilmiş peynir, salata ve sosu karıştırmasını istemesiyle kapsalon yemeğinin ortaya çıktığını ve siparişi veren berberden esinlenerek menülere kapsalon adının verildiğini belirtmişti.
Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin 'kapsalon' döneri oldu - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Felemenkçe 'berber' anlamına gelen kapsalon döneri, Rotterdam'daki El Aviva lokantasının sahibi Derviş Bengü tarafından, 2003-2004'te komşusu berberin verdiği farklı bir sipariş üzerine ortaya çıktı. Bengü, berber komşusunun bir kap içerisinde kızarmış patates, et, eritilmiş peynir, salata ve sosu karıştırmasını istemesiyle kapsalon yemeğinin ortaya çıktığını ve siparişi veren berberden esinlenerek menülere kapsalon adının verildiğini belirtmişti.
© AAKapsalonun önce Rotterdam'daki restoranlara yayıldığını kaydeden Bengü, daha sonra yemeğin ününün Hollanda sınırlarını aşarak Belçika, Amerika ve Hindistan gibi ülkelere ulaştığını ifade etmişti.
Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin 'kapsalon' döneri oldu - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kapsalonun önce Rotterdam'daki restoranlara yayıldığını kaydeden Bengü, daha sonra yemeğin ününün Hollanda sınırlarını aşarak Belçika, Amerika ve Hindistan gibi ülkelere ulaştığını ifade etmişti.
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