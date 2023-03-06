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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/hatayda-41-buyuklugunde-deprem-1067872237.html
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T14:25+0300
2023-03-06T14:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
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Hatay'da ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230306/afad-bingolun-solhan-ilcesinde-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1067853078.html
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deprem, hatay, afad
deprem, hatay, afad

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem

14:25 06.03.2023
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'da ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
AFAD: Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:25
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