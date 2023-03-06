https://sputniknews.com.tr/20230306/hatayda-41-buyuklugunde-deprem-1067872237.html
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T14:25+0300
2023-03-06T14:25+0300
2023-03-06T14:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
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Hatay'da ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230306/afad-bingolun-solhan-ilcesinde-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1067853078.html
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deprem, hatay, afad
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'da ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.