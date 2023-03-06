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https://sputniknews.com.tr/20230306/gurcistan-parlamentosunda-yabanci-ajan-kavgasi-1067887460.html
Gürcistan parlamentosunda ‘yabancı ajan’ kavgası
Gürcistan parlamentosunda ‘yabancı ajan’ kavgası
Gürcistan parlamentosunda 'yabancı etkinin şeffaflığı' ve 'yabancı ajanların kaydı' ile ilgili yasa tasarıları tartışılırken tasarıların karşıtları ile... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T17:15+0300
2023-03-06T17:15+0300
dünya
gürcistan
parlamento
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Olay, hukuk işlerinden sorumlu parlamento komisyonunun toplantısı başlamadan önce meydana geldi. Başta eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Birleşik Ulusal Hareket partisinden olmak üzere muhalif milletvekilleri toplantı iptal ettirmeye çalıştı.Komisyon Başkanı Anri Ohanaşvili ve Birleşik Ulusal Hareket Başkanı Levan Habeişvili birbirine girdi. Ardından Birleşik Ulusal Hareket partili milletvekili Anna Tsitelaşvili, ellerindeki bir yığın kağıdı Ohanaşvili’nin yüzüne vurdu.Strateji İnşaatçı partili milletvekili Georgiy Vaşadze, devlet güvenlik servisi elemanları tarafından toplantının yapıldığı salondan kovulduğunu açıkladı. Vaşadze, “Bunlar Gürcü değil, sıradan Ruslar, bu yüzden Rus yasasını kabul ediyorlar” dedi.Salonda Rusya karşıtı pankart açan üç kadın milletvekili de güvenlik personeli tarafından salonun dışına çıkarıldı.Bu olayla eş zamanlı olarak parlamento binasının önünde gösteri başladı. Göstericiler, 'Gürcistan’ın işbirlikçi hükümetinin izlediği Rusya yanlısı politikayı protesto etmek için' Rusya bayrağını yaktı. Protestocular, parlamento binasın yumurta fırlattı.Yaşananlara rağmen komisyon, tartışmalı tasarıların müzakere edildiği toplantıyı gerçekleştirdi. Tasarılar en kısa zamanda genel kurula sunulacak.Her iki tasarı, hükümet yanlısı Halkın Gücü fraksiyonu tarafından geliştirildi. İkinci tasarı adını, ABD’nin 1938’de kabul ettiği ve halâ yürürlükte olan FARA’dan (Foreign Assignation Registration Act) alıyor.Muhalefet, bu tür yasaların Gürcistan’ın Avrupa Birliği ve NATO’ya katılımı önünde engel olacağından emin.
https://sputniknews.com.tr/20230116/ukraynali-muhalif-medvedcuk-yazdi-ukrayna-sendromu-gunumuzun-askeri-cephelesmesinin-anatomisi-1065804805.html
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gürcistan, parlamento
gürcistan, parlamento

Gürcistan parlamentosunda ‘yabancı ajan’ kavgası

17:15 06.03.2023
© AA / Davit Kachkachishvili Gürcistan Parlamentosu
Gürcistan Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA / Davit Kachkachishvili
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Gürcistan parlamentosunda 'yabancı etkinin şeffaflığı' ve 'yabancı ajanların kaydı' ile ilgili yasa tasarıları tartışılırken tasarıların karşıtları ile destekçileri arasında kavga çıktı.
Olay, hukuk işlerinden sorumlu parlamento komisyonunun toplantısı başlamadan önce meydana geldi. Başta eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Birleşik Ulusal Hareket partisinden olmak üzere muhalif milletvekilleri toplantı iptal ettirmeye çalıştı.
Komisyon Başkanı Anri Ohanaşvili ve Birleşik Ulusal Hareket Başkanı Levan Habeişvili birbirine girdi. Ardından Birleşik Ulusal Hareket partili milletvekili Anna Tsitelaşvili, ellerindeki bir yığın kağıdı Ohanaşvili’nin yüzüne vurdu.
Strateji İnşaatçı partili milletvekili Georgiy Vaşadze, devlet güvenlik servisi elemanları tarafından toplantının yapıldığı salondan kovulduğunu açıkladı. Vaşadze, “Bunlar Gürcü değil, sıradan Ruslar, bu yüzden Rus yasasını kabul ediyorlar” dedi.
Salonda Rusya karşıtı pankart açan üç kadın milletvekili de güvenlik personeli tarafından salonun dışına çıkarıldı.
Bu olayla eş zamanlı olarak parlamento binasının önünde gösteri başladı. Göstericiler, 'Gürcistan’ın işbirlikçi hükümetinin izlediği Rusya yanlısı politikayı protesto etmek için' Rusya bayrağını yaktı. Protestocular, parlamento binasın yumurta fırlattı.
Yaşananlara rağmen komisyon, tartışmalı tasarıların müzakere edildiği toplantıyı gerçekleştirdi. Tasarılar en kısa zamanda genel kurula sunulacak.
Her iki tasarı, hükümet yanlısı Halkın Gücü fraksiyonu tarafından geliştirildi. İkinci tasarı adını, ABD’nin 1938’de kabul ettiği ve halâ yürürlükte olan FARA’dan (Foreign Assignation Registration Act) alıyor.
Muhalefet, bu tür yasaların Gürcistan’ın Avrupa Birliği ve NATO’ya katılımı önünde engel olacağından emin.
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