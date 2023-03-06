https://sputniknews.com.tr/20230306/gazeteci-sedat-bozkurt-iyi-parti-siyasi-bir-mesele-ile-karsilastiginda-mhp-refleksi-gosteriyor-1067937661.html

Gazeteci Sedat Bozkurt: İYİ Parti siyasi bir mesele ile karşılaştığında MHP refleksi gösteriyor

Gazeteci Sedat Bozkurt: İYİ Parti siyasi bir mesele ile karşılaştığında MHP refleksi gösteriyor

Gazeteci Sedat Bozkurt, ‘Meral Akşener İYİ Parti’yi merkeze oturtmak istiyor ama parti bir mesele ile karşılaştığında MHP refleksi gösteriyor. İşte orada oy... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T21:25+0300

2023-03-06T21:25+0300

2023-03-07T14:25+0300

anlat bana

radyo

sedat bozkurt

iyi parti

meral akşener

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Gazeteci Sedat Bozkurt: İYİ Parti siyasi bir mesele ile karşılaştığında MHP refleksi gösteriyor Gazeteci Sedat Bozkurt: İYİ Parti siyasi bir mesele ile karşılaştığında MHP refleksi gösteriyor

Millet İttifakı’nda aday krizini sona erdirecek bir hamle geldi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylıkları seçeneği İYİ Parti lideri Meral Akşener’i masaya döndürdü.Konuyu gazeteci Sedat Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında ele aldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in 3 Mart Cuma günü masadan kalktığını açıklamasından sonra, ‘Merak etmeyin, taşlar yerine oturacak’ ifadelerini kullandı. Bu söze atıfla Bozkurt, ‘Taşlarda hareketlenme var. Oturacak gibi gözüküyor. İki tarafta da irade ortaya çıkmış vaziyette. Tamamen reddetme yok artık, bir öneri veya seçenek var’ sözlerini dile getirdi.Sedat Bozkurt: Meral Akşener’in hem kendisine hem de partisine zarar vereceği belliydiCuma gününün öncesini de içine alan çok sıkıntılı bir süreç yaşandığının altını çizen Gazeteci Bozkurt, şunları söyledi:‘Mevcut toz bulutu ortadan kalmadıktan sonra kimin kazanacağının ya da kaybedeceğinin değerlendirmesini yapmak mümkün değil. Meral Akşener bir hamle yaptı. Politik bir denklem kurduğunuzda, hem kendisine hem de partisine zarar vereceği belliydi. Buna rağmen niye yaptılar sorusunun yanıtı hala bulunamadı. Millet ittifakı modeli içinde en çok faydalanan İYİ Parti’ydi. O sayede kurumsallaşıyor, o sayede yol alıyor, o sayede büyüyor ve önüne bir iktidar olma ihtimalini koymuştu. Buna rağmen bütün bunlar yaşanınca o (‘kim kazanır?’) sorunun yanıtına ulaşmıyorsunuz. İki belediye başkanı hamlesi olmasaydı Kılıçdaroğlu 5 parti ile yola devam edecekti. Bu durumda İYİ Parti kendisine politik rota arayacaktı. Öyle olsaydı İYİ Parti ne yapacaktı? Örneğin Cumhur İttifakı istemediğini açık bir biçimde söyledi, sert ve kötü bir dille. Siz gitseniz bile partinizi götüremezdiniz.’‘Meral Akşener çok fazla direnemez’İYİ Parti’nin hala kendine ait bir sadık seçmenin bulunmadığını belirten Bozkurt, ‘Sadece geçen seçimlerde İYİ Parti’ye vermiş ve oranları yüzde 10’u bulan seçmen kitlesi var. Bunun sadık seçmen haline gelebilmesi için en az 3-4 tane seçim yaşaması lazım’ dedi.Süreç sonrası yaşanabileceklere dair Bozkurt şu öngörüde bulundu:‘Bundan sonra en önemli mesele milletvekili listesi yapmak ve bu noktada Meral Akşener çok fazla direnemez. Mecburen taviz vermek durumunda kalacak. Seçim ittifakı modeline dönüştüğü zaman muhtelif partilerden ya da STK’lar ve meslek odaları tarafından insanlar listelere alınabilir. ’14 mayıs’ seçim tarihi kararı meclise gelmeyecek. Cumhurbaşkanı anayasayı zorlayarak seçimlerin yenilenmesine karar verecek, fesih değil bu.’

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2023

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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