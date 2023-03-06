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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
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spor toto süper lig
transfer
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı.Normal şartlarda 8 Şubat Çarşamba günü sona ermesi planlanan transfer dönemi, deprem felaketi nedeniyle ilk önce 18 Şubat, daha sonra ise 5 Mart tarihine uzatılmıştı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, transfer, futbol
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, transfer, futbol

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

01:15 06.03.2023 (güncellendi: 01:16 06.03.2023)
© AA / futbol, süper lig, maç
futbol, süper lig, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA /
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Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
Normal şartlarda 8 Şubat Çarşamba günü sona ermesi planlanan transfer dönemi, deprem felaketi nedeniyle ilk önce 18 Şubat, daha sonra ise 5 Mart tarihine uzatılmıştı.
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