https://sputniknews.com.tr/20230306/futbolda-ara-transfer-donemi-sona-erdi-1067848578.html
Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T01:15+0300
2023-03-06T01:15+0300
2023-03-06T01:16+0300
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futbol
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı.Normal şartlarda 8 Şubat Çarşamba günü sona ermesi planlanan transfer dönemi, deprem felaketi nedeniyle ilk önce 18 Şubat, daha sonra ise 5 Mart tarihine uzatılmıştı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, transfer, futbol
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, transfer, futbol
Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
01:15 06.03.2023 (güncellendi: 01:16 06.03.2023) Abone ol
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
Normal şartlarda 8 Şubat Çarşamba günü sona ermesi planlanan transfer dönemi, deprem felaketi nedeniyle ilk önce 18 Şubat, daha sonra ise 5 Mart tarihine uzatılmıştı.