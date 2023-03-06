https://sputniknews.com.tr/20230306/futbolda-ara-transfer-donemi-sona-erdi-1067848578.html

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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futbol

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı.Normal şartlarda 8 Şubat Çarşamba günü sona ermesi planlanan transfer dönemi, deprem felaketi nedeniyle ilk önce 18 Şubat, daha sonra ise 5 Mart tarihine uzatılmıştı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, transfer, futbol