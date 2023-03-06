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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/fransada-dar-gelirli-hanelere-gida-ceki-dagitilacak-1067880495.html
Fransa'da dar gelirli hanelere 'gıda çeki' dağıtılacak
Fransa'da dar gelirli hanelere 'gıda çeki' dağıtılacak
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dar gelirli ailelere 'gıda çeki' desteği sağlanacağını açıkladı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T15:56+0300
2023-03-06T15:56+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
enflasyon
gıda
bruno le maire
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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Paris'te çok sayıda gıda tedarikçisi firmanın yöneticileriyle bir araya geldi.Enflasyonla mücadele ve fiyatlarda hızlı artışın önüne geçmek için en geç haziran ayına kadar marketlerde gıda fiyatlarını sabitleyeceklerini belirten Le Maire, dar gelirli hanelere de 'gıda çeki' yardımı yapacaklarını söyledi.Le Maire, bu uygulamanın hazineye maliyetinin yüzlerce milyon euro olacağına dikkati çekti.Gıda tedarikçileriyle fiyatların yıllık bazda sabit tutulması gibi bir formül üzerine çalıştıklarını aktaran Le Maire, fiyatların olabildiğince düşük tutulacağını ve tedarikçilerin birbirinden bağımsız fiyat belirleyebileceklerini ifade etti.Öte yandan, sabit fiyat kapsamına alınan ürünler, üzerlerine basılan 3 renkli logo ile tanınabilecek.Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne (INSEE) göre, şubat itibarıyla gıda ürünlerinde enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 14.5'e ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/fransa-hukumetinden-uyari-enflasyon-martta-yuzde-10a-ulasacak-1067701598.html
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fransa, enflasyon, gıda, bruno le maire
fransa, enflasyon, gıda, bruno le maire

Fransa'da dar gelirli hanelere 'gıda çeki' dağıtılacak

15:56 06.03.2023
© AFP 2023Fransa - market - enflasyon
Fransa - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023
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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dar gelirli ailelere 'gıda çeki' desteği sağlanacağını açıkladı.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Paris'te çok sayıda gıda tedarikçisi firmanın yöneticileriyle bir araya geldi.
Enflasyonla mücadele ve fiyatlarda hızlı artışın önüne geçmek için en geç haziran ayına kadar marketlerde gıda fiyatlarını sabitleyeceklerini belirten Le Maire, dar gelirli hanelere de 'gıda çeki' yardımı yapacaklarını söyledi.
Le Maire, bu uygulamanın hazineye maliyetinin yüzlerce milyon euro olacağına dikkati çekti.
Gıda tedarikçileriyle fiyatların yıllık bazda sabit tutulması gibi bir formül üzerine çalıştıklarını aktaran Le Maire, fiyatların olabildiğince düşük tutulacağını ve tedarikçilerin birbirinden bağımsız fiyat belirleyebileceklerini ifade etti.
Öte yandan, sabit fiyat kapsamına alınan ürünler, üzerlerine basılan 3 renkli logo ile tanınabilecek.
Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne (INSEE) göre, şubat itibarıyla gıda ürünlerinde enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 14.5'e ulaştı.
İtalya - market - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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