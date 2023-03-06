https://sputniknews.com.tr/20230306/fransada-dar-gelirli-hanelere-gida-ceki-dagitilacak-1067880495.html

Fransa'da dar gelirli hanelere 'gıda çeki' dağıtılacak

Fransa'da dar gelirli hanelere 'gıda çeki' dağıtılacak

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dar gelirli ailelere 'gıda çeki' desteği sağlanacağını açıkladı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T15:56+0300

2023-03-06T15:56+0300

2023-03-06T15:56+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

enflasyon

gıda

bruno le maire

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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Paris'te çok sayıda gıda tedarikçisi firmanın yöneticileriyle bir araya geldi.Enflasyonla mücadele ve fiyatlarda hızlı artışın önüne geçmek için en geç haziran ayına kadar marketlerde gıda fiyatlarını sabitleyeceklerini belirten Le Maire, dar gelirli hanelere de 'gıda çeki' yardımı yapacaklarını söyledi.Le Maire, bu uygulamanın hazineye maliyetinin yüzlerce milyon euro olacağına dikkati çekti.Gıda tedarikçileriyle fiyatların yıllık bazda sabit tutulması gibi bir formül üzerine çalıştıklarını aktaran Le Maire, fiyatların olabildiğince düşük tutulacağını ve tedarikçilerin birbirinden bağımsız fiyat belirleyebileceklerini ifade etti.Öte yandan, sabit fiyat kapsamına alınan ürünler, üzerlerine basılan 3 renkli logo ile tanınabilecek.Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne (INSEE) göre, şubat itibarıyla gıda ürünlerinde enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 14.5'e ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230302/fransa-hukumetinden-uyari-enflasyon-martta-yuzde-10a-ulasacak-1067701598.html

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fransa, enflasyon, gıda, bruno le maire