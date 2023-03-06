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Fenerbahçe'den TFF'ye 1959 öncesi şampiyonluklar çağrısı
Fenerbahçe'den TFF'ye 1959 öncesi şampiyonluklar çağrısı
Fenerbahçe, 1959 öncesi kazandıkları şampiyonlukların tescilini resmen talep edilmesinin üzerinden 2 yıl geçtiğini belirten açıklama yaptı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T18:43+0300
2023-03-06T18:48+0300
spor
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
şampiyonluk
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Fenerbahçe, 2 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 1959 öncesi kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili taleplerine yönelik açıklama yaparak hatırlatma mesajı yayımladı. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün, şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışı adımımızın üzerinden tam 2 yıl geçti. 730 gün önce, 6 Mart 2021 tarihinde, 1959 yılı öncesinde kazandığımız ulusal şampiyonluklarımızın tescil edilerek Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarındaki şampiyonluklarımıza eklenmesi ile bundan doğan diğer taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığımız başvurunun son derece önem arz ettiğini bir kez daha ifade ediyoruz.Kuruluş tarihi 1923 olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bizzat ulusal statüde oynatılarak kazandığımız 9 şampiyonluğumuzun, Türk futbolu ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkmak anlamına geldiğini, bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu’nun tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatıyoruz. Kurumlarda süreklilik ve istikrar olması gerektiği gözetilerek bugün itibariyle TFF’ye görev ve sorumluluklarını son kez hatırlatmak üzere başvurumuzu yinelediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor; Her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.İlgililer ve tüm kamuoyu bilmelidir ki; Bu konu kişisel yorum, görüş ve önyargılarla sona erdirilemez, asırlık tarihin gerçekleri asla ve asla yok sayılamaz."
https://sputniknews.com.tr/20220707/fenerbahceden-28-sampiyonluk-aciklamasi-cevabi-yeni-tff-yonetiminden-bekliyoruz-1058452725.html
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fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), şampiyonluk
fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), şampiyonluk

Fenerbahçe'den TFF'ye 1959 öncesi şampiyonluklar çağrısı

18:43 06.03.2023 (güncellendi: 18:48 06.03.2023)
© DHAFenerbahçe logo
Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© DHA
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Fenerbahçe, 1959 öncesi kazandıkları şampiyonlukların tescilini resmen talep edilmesinin üzerinden 2 yıl geçtiğini belirten açıklama yaptı.
Fenerbahçe, 2 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 1959 öncesi kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili taleplerine yönelik açıklama yaparak hatırlatma mesajı yayımladı. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün, şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışı adımımızın üzerinden tam 2 yıl geçti. 730 gün önce, 6 Mart 2021 tarihinde, 1959 yılı öncesinde kazandığımız ulusal şampiyonluklarımızın tescil edilerek Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarındaki şampiyonluklarımıza eklenmesi ile bundan doğan diğer taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığımız başvurunun son derece önem arz ettiğini bir kez daha ifade ediyoruz.
Kuruluş tarihi 1923 olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bizzat ulusal statüde oynatılarak kazandığımız 9 şampiyonluğumuzun, Türk futbolu ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkmak anlamına geldiğini, bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu’nun tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatıyoruz. Kurumlarda süreklilik ve istikrar olması gerektiği gözetilerek bugün itibariyle TFF’ye görev ve sorumluluklarını son kez hatırlatmak üzere başvurumuzu yinelediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor; Her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
İlgililer ve tüm kamuoyu bilmelidir ki; Bu konu kişisel yorum, görüş ve önyargılarla sona erdirilemez, asırlık tarihin gerçekleri asla ve asla yok sayılamaz."
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