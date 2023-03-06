https://sputniknews.com.tr/20230306/fay-ikiye-boldugu-agaci-10-metre-tasidi-1067866981.html
Fay, ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı
Fay, ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı
Hatay'da, kırılan fay hattı ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T13:12+0300
2023-03-06T13:12+0300
2023-03-06T13:14+0300
yaşam
deprem
ağaç
fay
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Samandağ ilçesinde, yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor. Fay, bir bahçede bulunan zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek, parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/pisa-kulesinden-daha-egik-olan-870-yillik-tarihi-egri-minare-3-buyuk-depremde-de-ayakta-kaldi-1067860366.html
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deprem, ağaç, fay
Fay, ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı
13:12 06.03.2023 (güncellendi: 13:14 06.03.2023) Abone ol
Hatay'da, kırılan fay hattı ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı.
Samandağ ilçesinde, yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Fay, bir bahçede bulunan zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek, parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı.