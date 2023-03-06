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https://sputniknews.com.tr/20230306/fay-ikiye-boldugu-agaci-10-metre-tasidi-1067866981.html
Fay, ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı
Fay, ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı
Hatay'da, kırılan fay hattı ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
deprem
ağaç
fay
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Samandağ ilçesinde, yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor. Fay, bir bahçede bulunan zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek, parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/pisa-kulesinden-daha-egik-olan-870-yillik-tarihi-egri-minare-3-buyuk-depremde-de-ayakta-kaldi-1067860366.html
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deprem, ağaç, fay
deprem, ağaç, fay

Fay, ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı

13:12 06.03.2023 (güncellendi: 13:14 06.03.2023)
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞFay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı
Fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
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Hatay'da, kırılan fay hattı ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı.
Samandağ ilçesinde, yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Fay, bir bahçede bulunan zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek, parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı.
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