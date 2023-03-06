https://sputniknews.com.tr/20230306/fay-ikiye-boldugu-agaci-10-metre-tasidi-1067866981.html

Fay, ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı

Fay, ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı

Hatay'da, kırılan fay hattı ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

deprem

ağaç

fay

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Samandağ ilçesinde, yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor. Fay, bir bahçede bulunan zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek, parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı.

https://sputniknews.com.tr/20230306/pisa-kulesinden-daha-egik-olan-870-yillik-tarihi-egri-minare-3-buyuk-depremde-de-ayakta-kaldi-1067860366.html

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deprem, ağaç, fay