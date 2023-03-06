https://sputniknews.com.tr/20230306/doviz-kurlari-haftaya-yukselisle-basladi-1067853925.html
Döviz kurları haftaya yükselişle başladı
Döviz kurları haftaya yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 18.8980 liradan, euro 20.1220 liradan haftaya başladı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T09:25+0300
2023-03-06T09:25+0300
2023-03-06T09:25+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 18.8960 liradan alınan dolar 18.8980 liradan satılıyor. 20.1200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.1220 lira olarak belirlendi.Cuma günü, doların satış fiyatı 18.8970 lira, euronun satış fiyatı ise 20.0770 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 126 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 824 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 275 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1853 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 85.47 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.47 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.212 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230303/dolar-ve-euro-ne-kadar-oldu-1067746953.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Döviz kurları haftaya yükselişle başladı
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İstanbul serbest piyasada dolar 18.8980 liradan, euro 20.1220 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18.8960 liradan alınan dolar 18.8980 liradan satılıyor. 20.1200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.1220 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18.8970 lira, euronun satış fiyatı ise 20.0770 lira olmuştu.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 126 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 824 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 275 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1853 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 85.47 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.47 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.212 puandan başladı.