Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230306/doviz-kurlari-haftaya-yukselisle-basladi-1067853925.html
Döviz kurları haftaya yükselişle başladı
Döviz kurları haftaya yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 18.8980 liradan, euro 20.1220 liradan haftaya başladı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T09:25+0300
2023-03-06T09:25+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067188988_0:117:3001:1805_1920x0_80_0_0_157f9c474690b5bb2e08ddecfd6a9dbd.jpg
Serbest piyasada 18.8960 liradan alınan dolar 18.8980 liradan satılıyor. 20.1200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.1220 lira olarak belirlendi.Cuma günü, doların satış fiyatı 18.8970 lira, euronun satış fiyatı ise 20.0770 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 126 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 824 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 275 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1853 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 85.47 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.47 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.212 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230303/dolar-ve-euro-ne-kadar-oldu-1067746953.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067188988_218:0:2781:1922_1920x0_80_0_0_ca4fa5bab8c2b2dd6beeb954ab6f7081.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Döviz kurları haftaya yükselişle başladı

09:25 06.03.2023
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul serbest piyasada dolar 18.8980 liradan, euro 20.1220 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18.8960 liradan alınan dolar 18.8980 liradan satılıyor. 20.1200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.1220 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18.8970 lira, euronun satış fiyatı ise 20.0770 lira olmuştu.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın bin 126 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 824 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 275 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1853 dolar seviyelerinde.

Brent petrolün varil fiyatı 85.47 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.47 dolardan işlem görüyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.212 puandan başladı.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro ne kadar oldu?
3 Mart, 09:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала