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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T23:30+0300
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türkiye
nikos dendias
mevlüt çavuşoğlu
telefon görüşmesi
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Dışişleri Bakanlığı. Bakan Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.
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nikos dendias, mevlüt çavuşoğlu, telefon görüşmesi
nikos dendias, mevlüt çavuşoğlu, telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

23:30 06.03.2023 (güncellendi: 23:38 06.03.2023)
© AAÇavuşoğlu ve Dendias
Çavuşoğlu ve Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı. Bakan Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.
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