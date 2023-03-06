https://sputniknews.com.tr/20230306/disisleri-bakani-cavusoglu-yunan-mevkidasi-dendias-ile-gorustu-1067903305.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T23:30+0300

2023-03-06T23:30+0300

2023-03-06T23:38+0300

türkiye

nikos dendias

mevlüt çavuşoğlu

telefon görüşmesi

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Dışişleri Bakanlığı. Bakan Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

nikos dendias, mevlüt çavuşoğlu, telefon görüşmesi