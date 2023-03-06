https://sputniknews.com.tr/20230306/disisleri-bakani-cavusoglu-yunan-mevkidasi-dendias-ile-gorustu-1067903305.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T23:30+0300
2023-03-06T23:30+0300
2023-03-06T23:38+0300
türkiye
nikos dendias
mevlüt çavuşoğlu
telefon görüşmesi
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Dışişleri Bakanlığı. Bakan Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.
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nikos dendias, mevlüt çavuşoğlu, telefon görüşmesi
nikos dendias, mevlüt çavuşoğlu, telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
23:30 06.03.2023 (güncellendi: 23:38 06.03.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı. Bakan Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.