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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/depremden-etkilenen-illerdeki-217-bin-246-ogrencinin-istedikleri-illere-nakli-yapildi-1067892595.html
Depremden etkilenen illerdeki 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı
Depremden etkilenen illerdeki 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 217 bin 246 öğrencinin, istedikleri illerdeki okullara nakli yapıldı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T19:21+0300
2023-03-06T19:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
öğrenci
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, depremlerden etkilenen illerden nakil talebinde bulunan öğrencilerin işlemlerini gerçekleştirdiklerini açıkladı.Bakan Özer, belirterek, şu bilgileri verdi:Hatay'dan yaklaşık 72 bin öğrencinin nakli yapıldıBakan Özer, deprem nedeniyle diğer illerden İzmir'e 8 bin 685, Kayseri'ye 7 bin 312, Bursa'ya 6 bin 537, Muğla'ya 6 bin 133, Aydın'a da 4 bin 863 öğrencinin nakil yaptığını aktararak, şunları kaydetti:Öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Özer, "Öğrencilerimizi okulla buluşturmak için, yavrularımızdan mümkün olduğunca depremin izlerini silmek için bütün arkadaşlarımızla gece gündüz sahadayız. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü imkanı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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deprem, kahramanmaraş, öğrenci
deprem, kahramanmaraş, öğrenci

Depremden etkilenen illerdeki 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı

19:21 06.03.2023
© AAokul - öğrenci
okul - öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 217 bin 246 öğrencinin, istedikleri illerdeki okullara nakli yapıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, depremlerden etkilenen illerden nakil talebinde bulunan öğrencilerin işlemlerini gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Bakan Özer, belirterek, şu bilgileri verdi:
"Depremlerden etkilenen 10 ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören toplam 217 bin 246 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptık. Ankara 29 bin 738 öğrenciyle en fazla nakil yapılan il oldu. Antalya 20 bin 149, Mersin 20 bin 67, İstanbul 16 bin 186, Konya ise 11 bin 985 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu."

Hatay'dan yaklaşık 72 bin öğrencinin nakli yapıldı

Bakan Özer, deprem nedeniyle diğer illerden İzmir'e 8 bin 685, Kayseri'ye 7 bin 312, Bursa'ya 6 bin 537, Muğla'ya 6 bin 133, Aydın'a da 4 bin 863 öğrencinin nakil yaptığını aktararak, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesindeki illerimizden Hatay'dan 71 bin 959 öğrencimizin başka illere naklini yaptık. Kahramanmaraş'tan 52 bin 908, Malatya'dan 39 bin 987, Adıyaman'dan 22 bin 889, Gaziantep'ten 14 bin 719, Osmaniye'den 4 bin 167, Adana'dan 4 bin 41, Diyarbakır'dan 3 bin 152, Şanlıurfa'dan 3 bin 80, Kilis'ten 344 kişi olmak üzere toplam 217 bin 246 öğrencimizin başka illere naklini gerçekleştirdik."
Öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Özer, "Öğrencilerimizi okulla buluşturmak için, yavrularımızdan mümkün olduğunca depremin izlerini silmek için bütün arkadaşlarımızla gece gündüz sahadayız. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü imkanı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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