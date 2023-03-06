https://sputniknews.com.tr/20230306/depremden-etkilenen-illerdeki-217-bin-246-ogrencinin-istedikleri-illere-nakli-yapildi-1067892595.html

Depremden etkilenen illerdeki 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı

Depremden etkilenen illerdeki 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 217 bin 246 öğrencinin, istedikleri illerdeki okullara nakli yapıldı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T19:21+0300

2023-03-06T19:21+0300

2023-03-06T19:21+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

öğrenci

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, depremlerden etkilenen illerden nakil talebinde bulunan öğrencilerin işlemlerini gerçekleştirdiklerini açıkladı.Bakan Özer, belirterek, şu bilgileri verdi:Hatay'dan yaklaşık 72 bin öğrencinin nakli yapıldıBakan Özer, deprem nedeniyle diğer illerden İzmir'e 8 bin 685, Kayseri'ye 7 bin 312, Bursa'ya 6 bin 537, Muğla'ya 6 bin 133, Aydın'a da 4 bin 863 öğrencinin nakil yaptığını aktararak, şunları kaydetti:Öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Özer, "Öğrencilerimizi okulla buluşturmak için, yavrularımızdan mümkün olduğunca depremin izlerini silmek için bütün arkadaşlarımızla gece gündüz sahadayız. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü imkanı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

kahramanmaraş

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deprem, kahramanmaraş, öğrenci