Türkiye
SON DAKİKA | Yavaş ve İmamoğlu, İYİ Parti'ye gidiyor
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/cumhurbaskanligi-yetkilisi-erhan-erdoganin-putin-zelenskiy-gorusmesi-ayarlamasina-karsi-cikiyorlar-1067868195.html
Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Erhan: Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi ayarlamasına karşı çıkıyorlar
Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Erhan: Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi ayarlamasına karşı çıkıyorlar
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, ABD ve İngiltere'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T13:34+0300
2023-03-06T13:34+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
suriye
beşar esad
f-16
ukrayna
tahıl
çağrı erhan
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/07/1054505997_0:101:2413:1458_1920x0_80_0_0_a56015cbed597d8310aceed445818d0d.jpg
Sputnik'e demeç veren Erhan, "ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenskiy'in Erdoğan'la görüşmesini, onların ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar, Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar" dedi.Putin ve Zelenskiy'le diyaloğu bulunan tek liderin Erdoğan olduğuna dikkat çeken Erhan, Cumhurbaşkanı'nın iki ismi bir araya getirecek metotları bulacak güçte olduğunu, önemli olanın ortak fotoğraf değil, somut sonuçlar elde edilmesi olduğunu kaydetti. Erhan'a göre ilk somut sonuçlar, ateşkesin sağlanması ve belki diplomatik pazarlığın ardından uzlaşmaya varılması olacak.'Batı, tahıl anlaşmasının uygulanmasında Rusya'ya engel çıkarmayı sürdürecek'Batı'nın Moskova'nın gelir elde etmesini zorlaştırma amacıyla hareket ettiğine dikkat çeken Erhan, Batılı ülkelerin tahıl anlaşmasının uygulanmasında Rusya'ya engel çıkarmayı sürdüreceğini belirtti.Tahıl ürünleri ihracatının petrol veya silah ihracatından farklı olduğunu, burada insanlarının hayatının söz konusu olduğunu anlatan Erhan, bunun bir insani mesele teşkil ettiğini kaydederek BM'nin anlaşmanın korunması için elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğinin altını çizdi.Erhan, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünleri ile gübreye tamamen bağımlı bulunan Afrika ülkeleri için anlaşmanın uzatılması konusunda azami çaba gösterdiğini bildirdi.'F-16'nın alternatifi olarak Rus uçakları gözden geçirilebilir'Çağrı Erhan, ABD'nin tavrı nedeniyle Türkiye'nin F-16 savaş uçakları almaktan vazgeçebileceğini söyledi.F-16 savaş uçağının yüksek maliyetine ve rekabet gücünün düşük olmasına dikkat çekerek Türk hükümetinin F-16 talep ederek hata yaptığını düşünen Erhan, "Türkiye, F-16 kararını derhal değiştirmeli. Örneğin, F-35 seçeneği masadaydı. Türkiye'nin programdan beklentileri vardı. Şimdi ise Pakistan'a satılan Çin uçağı, Rus savaş uçakları ve Eurofighter gibi farklı seçenekler var" yorumunu yaptı.'Doğalgaz merkezi için Türkiye'nin Rus yatırımlarına ihtiyacı olacak'Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz transfer merkezine ilişkin görüşlerini paylaşan Erhan, bu merkezin inşası için Rusya'dan gelecek yatırımlara ihtiyaç duyulacağını kaydetti.Erhan, "Doğalgaz merkeziyle ilgili görüşmeler durduruldu, zira depremlerin ardından Türkiye'de birçok şey değişti. Tüm öncelikler değişti. Prensip olarak Türkiye'nin bu merkeze ihtiyacı var ancak bizim şu anda bunun için bütçemiz yok. Rusya'nın varsa, buyursunlar inşa etmeye başlasınlar. Her şey yatırımlara bağlı" diye konuştu.'Seçimlerden önce Erdoğan-Esad görüşmesinin olasılığı düşük'Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Erhan, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerden önce Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşme gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.Erhan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan prensipte böyle bir görüşmeye karşı değil fakat yıkıcı depremler her şeyi değiştirdi. Cumhurbaşkanı'nın tüm programı değişti, haftanın üç gününü afet bölgesinde geçiriyor. Seçime 74 günden az kaldı, bu nedenle Esad'la fotoğraf çekilmenin bile bir yolunun bulunacağını sanmıyorum. Belki seçimden sonra görüşme olur" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/rusya-disisleri-turkiyeye-s-400-sistemlerinin-tedariki-konusunda-cozulemeyecek-sorun-gormuyoruz-1067027395.html
https://sputniknews.com.tr/20230305/tinkoff-bank-yaptirimlar-nedeniyle-turkiyeye-para-transferlerini-askiya-aldi-1067847401.html
rusya
suriye
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/07/1054505997_167:0:2246:1559_1920x0_80_0_0_a50dd717961d15f426c3f5f4c64e1225.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, suriye, beşar esad, f-16, ukrayna, tahıl, çağrı erhan, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, vladimir zelenskiy
rusya, türkiye, suriye, beşar esad, f-16, ukrayna, tahıl, çağrı erhan, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, vladimir zelenskiy

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Erhan: Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi ayarlamasına karşı çıkıyorlar

13:34 06.03.2023
© БелТА / Multimedya arşivine gidinRusya- Ukrayna görüşmeleri
Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© БелТА
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, ABD ve İngiltere'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyledi.
Sputnik'e demeç veren Erhan, "ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenskiy'in Erdoğan'la görüşmesini, onların ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar, Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar" dedi.
Putin ve Zelenskiy'le diyaloğu bulunan tek liderin Erdoğan olduğuna dikkat çeken Erhan, Cumhurbaşkanı'nın iki ismi bir araya getirecek metotları bulacak güçte olduğunu, önemli olanın ortak fotoğraf değil, somut sonuçlar elde edilmesi olduğunu kaydetti. Erhan'a göre ilk somut sonuçlar, ateşkesin sağlanması ve belki diplomatik pazarlığın ardından uzlaşmaya varılması olacak.

'Batı, tahıl anlaşmasının uygulanmasında Rusya'ya engel çıkarmayı sürdürecek'

Batı'nın Moskova'nın gelir elde etmesini zorlaştırma amacıyla hareket ettiğine dikkat çeken Erhan, Batılı ülkelerin tahıl anlaşmasının uygulanmasında Rusya'ya engel çıkarmayı sürdüreceğini belirtti.
Tahıl ürünleri ihracatının petrol veya silah ihracatından farklı olduğunu, burada insanlarının hayatının söz konusu olduğunu anlatan Erhan, bunun bir insani mesele teşkil ettiğini kaydederek BM'nin anlaşmanın korunması için elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğinin altını çizdi.
Erhan, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünleri ile gübreye tamamen bağımlı bulunan Afrika ülkeleri için anlaşmanın uzatılması konusunda azami çaba gösterdiğini bildirdi.
S400 hava savunma sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
SAVUNMA
Rusya Dışişleri: Türkiye'ye S-400 sistemlerinin tedariki konusunda çözülemeyecek sorun görmüyoruz
14 Şubat, 15:17

'F-16'nın alternatifi olarak Rus uçakları gözden geçirilebilir'

Çağrı Erhan, ABD'nin tavrı nedeniyle Türkiye'nin F-16 savaş uçakları almaktan vazgeçebileceğini söyledi.
F-16 savaş uçağının yüksek maliyetine ve rekabet gücünün düşük olmasına dikkat çekerek Türk hükümetinin F-16 talep ederek hata yaptığını düşünen Erhan, "Türkiye, F-16 kararını derhal değiştirmeli. Örneğin, F-35 seçeneği masadaydı. Türkiye'nin programdan beklentileri vardı. Şimdi ise Pakistan'a satılan Çin uçağı, Rus savaş uçakları ve Eurofighter gibi farklı seçenekler var" yorumunu yaptı.

'Doğalgaz merkezi için Türkiye'nin Rus yatırımlarına ihtiyacı olacak'

Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz transfer merkezine ilişkin görüşlerini paylaşan Erhan, bu merkezin inşası için Rusya'dan gelecek yatırımlara ihtiyaç duyulacağını kaydetti.
Erhan, "Doğalgaz merkeziyle ilgili görüşmeler durduruldu, zira depremlerin ardından Türkiye'de birçok şey değişti. Tüm öncelikler değişti. Prensip olarak Türkiye'nin bu merkeze ihtiyacı var ancak bizim şu anda bunun için bütçemiz yok. Rusya'nın varsa, buyursunlar inşa etmeye başlasınlar. Her şey yatırımlara bağlı" diye konuştu.

'Seçimlerden önce Erdoğan-Esad görüşmesinin olasılığı düşük'

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Erhan, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerden önce Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşme gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.
Erhan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan prensipte böyle bir görüşmeye karşı değil fakat yıkıcı depremler her şeyi değiştirdi. Cumhurbaşkanı'nın tüm programı değişti, haftanın üç gününü afet bölgesinde geçiriyor. Seçime 74 günden az kaldı, bu nedenle Esad'la fotoğraf çekilmenin bile bir yolunun bulunacağını sanmıyorum. Belki seçimden sonra görüşme olur" diye ekledi.
Moskova- Euro- Rusya- Ruble- Banka - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
DÜNYA
Tinkoff Bank yaptırımlar nedeniyle Türkiye’ye para transferlerini askıya aldı
Dün, 23:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала