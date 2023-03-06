https://sputniknews.com.tr/20230306/cumhurbaskanligi-yetkilisi-erhan-erdoganin-putin-zelenskiy-gorusmesi-ayarlamasina-karsi-cikiyorlar-1067868195.html

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Erhan: Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi ayarlamasına karşı çıkıyorlar

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Erhan: Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi ayarlamasına karşı çıkıyorlar

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, ABD ve İngiltere'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T13:34+0300

2023-03-06T13:34+0300

2023-03-06T13:34+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

suriye

beşar esad

f-16

ukrayna

tahıl

çağrı erhan

recep tayyip erdoğan

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Sputnik'e demeç veren Erhan, "ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenskiy'in Erdoğan'la görüşmesini, onların ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar, Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar" dedi.Putin ve Zelenskiy'le diyaloğu bulunan tek liderin Erdoğan olduğuna dikkat çeken Erhan, Cumhurbaşkanı'nın iki ismi bir araya getirecek metotları bulacak güçte olduğunu, önemli olanın ortak fotoğraf değil, somut sonuçlar elde edilmesi olduğunu kaydetti. Erhan'a göre ilk somut sonuçlar, ateşkesin sağlanması ve belki diplomatik pazarlığın ardından uzlaşmaya varılması olacak.'Batı, tahıl anlaşmasının uygulanmasında Rusya'ya engel çıkarmayı sürdürecek'Batı'nın Moskova'nın gelir elde etmesini zorlaştırma amacıyla hareket ettiğine dikkat çeken Erhan, Batılı ülkelerin tahıl anlaşmasının uygulanmasında Rusya'ya engel çıkarmayı sürdüreceğini belirtti.Tahıl ürünleri ihracatının petrol veya silah ihracatından farklı olduğunu, burada insanlarının hayatının söz konusu olduğunu anlatan Erhan, bunun bir insani mesele teşkil ettiğini kaydederek BM'nin anlaşmanın korunması için elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğinin altını çizdi.Erhan, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünleri ile gübreye tamamen bağımlı bulunan Afrika ülkeleri için anlaşmanın uzatılması konusunda azami çaba gösterdiğini bildirdi.'F-16'nın alternatifi olarak Rus uçakları gözden geçirilebilir'Çağrı Erhan, ABD'nin tavrı nedeniyle Türkiye'nin F-16 savaş uçakları almaktan vazgeçebileceğini söyledi.F-16 savaş uçağının yüksek maliyetine ve rekabet gücünün düşük olmasına dikkat çekerek Türk hükümetinin F-16 talep ederek hata yaptığını düşünen Erhan, "Türkiye, F-16 kararını derhal değiştirmeli. Örneğin, F-35 seçeneği masadaydı. Türkiye'nin programdan beklentileri vardı. Şimdi ise Pakistan'a satılan Çin uçağı, Rus savaş uçakları ve Eurofighter gibi farklı seçenekler var" yorumunu yaptı.'Doğalgaz merkezi için Türkiye'nin Rus yatırımlarına ihtiyacı olacak'Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz transfer merkezine ilişkin görüşlerini paylaşan Erhan, bu merkezin inşası için Rusya'dan gelecek yatırımlara ihtiyaç duyulacağını kaydetti.Erhan, "Doğalgaz merkeziyle ilgili görüşmeler durduruldu, zira depremlerin ardından Türkiye'de birçok şey değişti. Tüm öncelikler değişti. Prensip olarak Türkiye'nin bu merkeze ihtiyacı var ancak bizim şu anda bunun için bütçemiz yok. Rusya'nın varsa, buyursunlar inşa etmeye başlasınlar. Her şey yatırımlara bağlı" diye konuştu.'Seçimlerden önce Erdoğan-Esad görüşmesinin olasılığı düşük'Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Erhan, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerden önce Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşme gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.Erhan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan prensipte böyle bir görüşmeye karşı değil fakat yıkıcı depremler her şeyi değiştirdi. Cumhurbaşkanı'nın tüm programı değişti, haftanın üç gününü afet bölgesinde geçiriyor. Seçime 74 günden az kaldı, bu nedenle Esad'la fotoğraf çekilmenin bile bir yolunun bulunacağını sanmıyorum. Belki seçimden sonra görüşme olur" diye ekledi.

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rusya, türkiye, suriye, beşar esad, f-16, ukrayna, tahıl, çağrı erhan, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, vladimir zelenskiy