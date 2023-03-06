https://sputniknews.com.tr/20230306/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor-gundem-deprem-ve-secim-sureci-1067854440.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem deprem ve seçim süreci

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem deprem ve seçim süreci

Mart ayının ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanacak. 11 ili vuran deprem ve seçim sürecinin Kabine'nin... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T09:33+0300

2023-03-06T09:33+0300

2023-03-06T09:33+0300

politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

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Beştepe'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, 11 ili vuran deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.Ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacakGeçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

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türkiye, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı