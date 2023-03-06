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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem deprem ve seçim süreci
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem deprem ve seçim süreci
Mart ayının ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanacak. 11 ili vuran deprem ve seçim sürecinin Kabine'nin... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T09:33+0300
2023-03-06T09:33+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
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Beştepe'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, 11 ili vuran deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.Ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacakGeçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20230205/cumhurbaskani-erdogan-adnan-menderes-universitesinde-duzenlenen-aydin-genclik-bulusmasina-katildi-1066603216.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı
türkiye, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem deprem ve seçim süreci

09:33 06.03.2023
© AACumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Mart ayının ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanacak. 11 ili vuran deprem ve seçim sürecinin Kabine'nin ana gündem maddesi olması bekleniyor.
Beştepe'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, 11 ili vuran deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak

Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.
Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor
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