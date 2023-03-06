https://sputniknews.com.tr/20230306/cumhurbaskani-erdogan-kabine-sonrasi-aciklama-yapiyor-1067893966.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde can kaybı 46 bin 104

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde can kaybı 46 bin 104

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104 olduğunu açıkladı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T19:46+0300

2023-03-06T19:46+0300

2023-03-06T20:06+0300

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: 🔸Depremde hayatını kaybeden 46 bin 104 vatandaşıma rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 🔸Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor.🔸Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz.🔸Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz.🔸Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık.🔸Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.

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recep tayyip erdoğan