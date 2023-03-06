Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230306/cumhurbaskani-basdanismani-ucum-anayasaya-gore-vesayet-makami-ile-belediye-baskanligi-birlesemez-1067889944.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı birleşemez
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı birleşemez
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasaya göre (m. 127/5) vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T18:24+0300
2023-03-06T18:24+0300
mehmet uçum
politika
millet ittifakı
cumhurbaşkanı yardımcısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102335/47/1023354796_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_edba9078ba671040e64220743728e8e8.jpg
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Millet İttifakı tarafından değerlendirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13. cumhurbaşkanının yardımcısı olma önerisini yorumladı. Mehmet Uçum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102335/47/1023354796_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_9ea5af19abf24dd43600f22581be977b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet uçum, millet ittifakı, cumhurbaşkanı yardımcısı
mehmet uçum, millet ittifakı, cumhurbaşkanı yardımcısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı birleşemez

18:24 06.03.2023
© AACumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasaya göre (m. 127/5) vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Millet İttifakı tarafından değerlendirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13. cumhurbaşkanının yardımcısı olma önerisini yorumladı.
Mehmet Uçum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Anayasaya göre (m. 127/5) vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez. Aynı kişinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olması Anayasa'nın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала