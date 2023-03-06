https://sputniknews.com.tr/20230306/cumhurbaskani-basdanismani-ucum-anayasaya-gore-vesayet-makami-ile-belediye-baskanligi-birlesemez-1067889944.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı birleşemez
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı birleşemez
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasaya göre (m. 127/5) vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T18:24+0300
2023-03-06T18:24+0300
2023-03-06T18:24+0300
mehmet uçum
politika
millet ittifakı
cumhurbaşkanı yardımcısı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Millet İttifakı tarafından değerlendirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13. cumhurbaşkanının yardımcısı olma önerisini yorumladı. Mehmet Uçum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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mehmet uçum, millet ittifakı, cumhurbaşkanı yardımcısı
mehmet uçum, millet ittifakı, cumhurbaşkanı yardımcısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı birleşemez
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasaya göre (m. 127/5) vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Millet İttifakı tarafından değerlendirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13. cumhurbaşkanının yardımcısı olma önerisini yorumladı.
Mehmet Uçum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Anayasaya göre (m. 127/5) vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez. Aynı kişinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olması Anayasa'nın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar."