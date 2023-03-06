Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı birleşemez

"Anayasaya göre (m. 127/5) vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez. Aynı kişinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olması Anayasa'nın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar."