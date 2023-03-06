https://sputniknews.com.tr/20230306/chris-rock-esprileriyle-tokatci-will-smith-meghan-markle-ve-woke-kulturunu-delik-desik-etti-1067866853.html

Chris Rock, esprileriyle 'tokatçı' Will Smith, Meghan Markle ve woke kültürünü delik deşik etti

Chris Rock, esprileriyle 'tokatçı' Will Smith, Meghan Markle ve woke kültürünü delik deşik etti

Ünlü komedyen, şov programında Oscar töreninde Will Smith'ten yediği tokat, woke kültürü, Britanya kraliyet ailesine yönelik bitmeyen suçlamalarıyla kamuoyunu... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T13:37+0300

2023-03-06T13:37+0300

2023-03-06T13:43+0300

yaşam

jada pinkett smith

will smith

chris rock

tokat

yumruk

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ABD'de 2022 Oscar Ödülleri'ni sunarken eşi Jada Pinkett hakkında espri yaptığı aktör Will Smith'in sahneye çıkıp suratına attığı tokatla birlikte anılan komedyen Chris Rock, Netflix'te seyircili ve canlı yayımlanan komedi şovunda olayın yükünden kurtulmaya çalıştı. Seçici Öfke (Selective Outrage) isimli şovda Smith'le yaşadıklarına "Şovu kimseyi gücendirmeden yapmaya çalışacağım. Çünkü kimin tetiklenebileceğini asla bilemezsiniz" diye atıf yapan Rock, "İnsanlar ne der, bilirsiniz, 'sözler incitir' derler. Kelimelerin incittiğini söyleyenlerden hiçbiri yüzüne yumruk yememiştir" diye konuştu. Ünlü komedyen, Smith'in tokadının verdiği fiziksel acının devam ettiğini "İnsanlar 'Acıdı mı' diye soruyor. Hala acıyor! Kulağımda 'Yaz Zamanı' şarkısı çınlıyor. Sanki (eski dünya boks şamoiyonu) Manny Pacquiao vurdu" diye dile getirdi. Oscar'lar öncesinde Smith çiftinin açık evlilik yaşamasından ötürü herkesçe bilinen ailevi sorunlarına medyanın geniş yer verdiğine dikkat çeken komedyen "Peki o kime vurdu? Bana! Dövebileceğini bildiği bir zenciye" tepkisini gösteren Rock, ünlü aktörün 'seçici öfke' uyguladığına ve tokadın kendisinin Oscar şakasından çok eşi Jada'yla ilişkisindeki sorunlarla ilgili olduğuna inandığını belirtti.Jada'nın oğlu Jaden'ın rapçi arkadaşı August Alsina ile 2015'te ilişki yaşadığını ve Smith çiftinin meseleyi aralarında tartıştıkları videolar yayımladığını hatırlatan Rock, "Jada Will'i, onun beni incittiğinden çok daha fazla incitti" vurgusunu yaptı. Aktöre neden karşılık vermemeyi seçtiğini ise şöyle izah etti:"Benim bir ailem var! Çünkü beni terbiyeli yetiştirdiler. Ve ailemin bana ne öğrettiğini biliyor musunuz? Beyazların önünde kavga etme."Woke kültürü, Meghan Markle ve siyaset dahil çok çeşitli konulara el atan ünlü komedyen, "Amerika şu anda o kadar berbat durumda ki, Ruslar şu anda buraya gelseler, ülkenin yarısı 'hadi onları dinleyelim' der" görüşünü dile getirdi.Prens Harry'nin ABD'li melez aktris eşinin Britanya kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayıp buna karşı bitmeyen öfkesini dile getirmesine de verip veriştiren Rock, "Kraliyet ailesinden ne bekliyorsun ki? Bu ...icileri Google'da aramadın mı? 'Bilmiyordum' diye bize ne anlatıyorsun?" diye saydırıp şu benzetmeyi yaptı:"Budweiser ailesinin bir üyesiyle evlenip 'Çok içiyorlar' demek gibi bir şey."Meghan Markle'ın ilk bebeği Archie'nin nasıl görüneceğinin kraliyet ailesinin belirli bir üyesi tarafından sorgulanmasından ırkçılık çıkarmasına da şu tepkiyi gösterdi:"Bu ırkçı bir davranış değil. Çünkü siyahlar bile bebeğin ne kadar kahverengi olacağını bilmek ister!"Toplumun da 'seçici öfke' uyguladığı ve aynı eylemleri gerçekleştirenler içinden kimi iptal edeceğini kimi etmeyeceğini seçtiğine dikkat çeken Rock, "Bir kişi bir şey yapar, iptal edilir. Bir başkası da aynı şeyi yapar, başına hiçbir şey gelmez" dedi. 'Michael Jackson şarkıları çalan, ama R. Kelly'yi çalmayan türden insanlar' örneğini vererek "İkisi de aynı suçları işledi, sadece birinin şarkıları daha iyi" diye çıkıştı.Kurumsal markaların woke puanı kazanmak için önemli meselelerde boş tavırlar sergilemesinden bıkkınlığını da dile getiren komedyen, spor giyim mağazası Lululemon'da ırkçılığı ve nefreti kınayan bir tabela gördüğünü söyleyerek "Kimin umurunda? Sadece yoga pantolonu satıyorsun" dedi.

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jada pinkett smith, will smith, chris rock, tokat, yumruk