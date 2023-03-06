https://sputniknews.com.tr/20230306/chp-adayligi-abartisiz-kutlayacak-1067853329.html

CHP adaylığı abartısız kutlayacak

CHP adaylığı abartısız kutlayacak

CHP’de dün, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesinin ardından yapılacaklara ilişkin bir toplantı yapıldı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T08:57+0300

2023-03-06T08:57+0300

2023-03-06T08:58+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

altılı masa

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Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP, deprem nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun adaylığını abartısız bir şekilde kutlayacak. Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayı ilan edilmesini bekleyecek olan partililer, bugün saat 17.00’de Saadet Partisi’nin önünde buluşacak. Alkışlarla Kılıçdaroğlu karşılanacak ve tebrik edilecek, ancak aşırıya kaçılmayacak. Eğlence ve kutlama havasında bir karşılama olmayacak.Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Genel Merkezi’ne geçecek, partililer de saat 19.00’da Genel Merkez’in bahçesinde Kılıçdaroğlu’nu bekleyecek. Ancak deprem felaketi nedeniyle karşılama kutlama şeklinde ve yine abartılı olmayacak. Adaylığın açıklanmasının ardından Genel Merkez’e Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı pankart asılacak. Edinilen bilgiye göre pazar günü de Ankara Arena Spor Salonu’nda bir lansman planlanıyor.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, altılı masa