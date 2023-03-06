https://sputniknews.com.tr/20230306/chp-adayligi-abartisiz-kutlayacak-1067853329.html
CHP adaylığı abartısız kutlayacak
CHP adaylığı abartısız kutlayacak
CHP’de dün, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesinin ardından yapılacaklara ilişkin bir toplantı yapıldı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T08:57+0300
2023-03-06T08:57+0300
2023-03-06T08:58+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
altılı masa
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Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP, deprem nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun adaylığını abartısız bir şekilde kutlayacak. Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayı ilan edilmesini bekleyecek olan partililer, bugün saat 17.00’de Saadet Partisi’nin önünde buluşacak. Alkışlarla Kılıçdaroğlu karşılanacak ve tebrik edilecek, ancak aşırıya kaçılmayacak. Eğlence ve kutlama havasında bir karşılama olmayacak.Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Genel Merkezi’ne geçecek, partililer de saat 19.00’da Genel Merkez’in bahçesinde Kılıçdaroğlu’nu bekleyecek. Ancak deprem felaketi nedeniyle karşılama kutlama şeklinde ve yine abartılı olmayacak. Adaylığın açıklanmasının ardından Genel Merkez’e Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı pankart asılacak. Edinilen bilgiye göre pazar günü de Ankara Arena Spor Salonu’nda bir lansman planlanıyor.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, altılı masa
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, altılı masa
CHP adaylığı abartısız kutlayacak
08:57 06.03.2023 (güncellendi: 08:58 06.03.2023) Abone ol
CHP’de dün, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesinin ardından yapılacaklara ilişkin bir toplantı yapıldı.
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine
göre CHP, deprem nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun adaylığını abartısız bir şekilde kutlayacak.
Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayı ilan edilmesini bekleyecek olan partililer, bugün saat 17.00’de Saadet Partisi’nin önünde buluşacak. Alkışlarla Kılıçdaroğlu karşılanacak ve tebrik edilecek, ancak aşırıya kaçılmayacak. Eğlence ve kutlama havasında bir karşılama olmayacak.
Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Genel Merkezi’ne geçecek, partililer de saat 19.00’da Genel Merkez’in bahçesinde Kılıçdaroğlu’nu bekleyecek. Ancak deprem felaketi nedeniyle karşılama kutlama şeklinde ve yine abartılı olmayacak.
Adaylığın açıklanmasının ardından Genel Merkez’e Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı pankart asılacak. Edinilen bilgiye göre pazar günü de Ankara Arena Spor Salonu’nda bir lansman planlanıyor.