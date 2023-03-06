https://sputniknews.com.tr/20230306/cerrahpasa-tip-fakultesi-dekanligindan-aciklama-saglik-hizmetleri-nerede-devam-edecek-1067856857.html

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan açıklama: Sağlık hizmetleri nerede devam edecek?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan açıklama: Sağlık hizmetleri nerede devam edecek?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, 7 Mart'tan itibaren tüm branşlarda mevcut kısıtlı imkanlar dahilinde ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T10:23+0300

2023-03-06T10:23+0300

2023-03-06T10:23+0300

türkiye

istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi

yıkım

istanbul

hastane

poliklinik

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, geçen 4 günlük süre içerisinde polikliniklerle ilgili yeniden düzenleme yapılarak, 7 Mart'tan itibaren tüm branşlarda mevcut kısıtlı imkanlar dahilinde ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin Cerrahpaşa Yerleşkesi içindeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini duyurdu.Dekanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dekanlık olarak üniversite rektörlüğünden betonarme binaların deprem riski yönünden incelenmesini talep edildiği, rektörlük tarafından hızlı bir şekilde mevcut betonarme binaların depreme karşı dayanıklılığının tespiti için bir çalışma başlatıldığı belirtildi.Üniversitenin Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda yatan hasta servisleri, ameliyathaneler, radyoloji ünitesi ve ayaktan hasta poliklinikleri bulunan ve güçlendirilen monoblok binası da dahil olmak üzere bazı betonarme binaların son deprem yönetmeliği temelinde emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip olmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda öğrencilerin, çalışanların ve hastaların emniyeti açısından güvenli olmadığı belirlenen binalarda eğitim ve sağlık hizmetlerinin acil bir şekilde durdurulması kararının alındığı aktarıldı.'Deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürülecek'"Mevcut yerleşkede 2 yüzyıldır eğitim ve sağlık hizmeti veren Cerrahpaşa ile ilgili bu gelişme öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizi, mezunlarımızı, çalışanlarımızı ve hastalarımızı derinden yaralamış olmakla birlikte yönetimimiz tarafından alınan bu kararın vicdani ve hukuki bir sorumluluğun gereği olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:Açıklamada, bu süreçten Acil Servis ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün etkilenmediğine dikkati çekilerek, "Diğer bölümlerin hastaları da SMS ve diğer iletişim araçları aracılığı ile bilgilendirilmişlerdir. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, bakanlık yetkilileri ile birlikte 4 Mart 2023 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret ederek yerleşkemizde incelemelerde bulunmuş, ameliyathaneler, yatan hasta servisleri, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz ve kemik iliği nakil ünitesi gibi nitelikli servislerimizin hizmet vermeye devam edeceği hastanenin belirlenmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır. Bakanlığımızın bu konudaki tasarrufunun belli olmasının ardından ivedi şekilde yatan hasta birimleri başta olmak üzere, tüm nitelikli hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğimizi belirtmek isteriz." değerlendirmesi yapıldı.Geçici hastaneye ve sonrasında Cerrahpaşa Yerleşkesindeki kalıcı binalara kavuşmayı umutla bekledikleri bu süreçte öğrencilere eğitim vermeye, polikliniklerde hastalara sağlık hizmeti sunmaya devam ettikleri, halihazırda gönüllü hekimlerin deprem bölgesinde sağlık hizmetlerine destek verdiği, öğrencilerin depremzedelerin yarasını sardığı bu dönemde Cerrahpaşa olarak her zaman olduğu gibi ülkeye katkı sağlamaları gereken zamanlardan geçtikleri bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230227/cerrahpasa-tip-fakultesinin-buyuk-bolumunun-faaliyetleri-durdurulacak-1067562138.html

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istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi, yıkım, istanbul, hastane, poliklinik