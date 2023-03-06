Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230306/borsada-masa-hareketliligi-1067882456.html
Borsada 'masa' hareketliliği
Borsada 'masa' hareketliliği
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na iletilen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi ve İYİ Parti'nin 6'lı masaya geri dönmesiyle doğmasıyla Borsa İstanbul'da BIST... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T16:43+0300
2023-03-06T16:43+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065558221_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49510c4394d526833e8b1f11d8cb308d.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyareti sonrası borsada hareketlilik yaşandı. Ziyaretin ardından İYİ Parti bu isimlere Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edildiği, teklifin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletileceği açıklandı.Millet İttifakı'nda yaşanan krizin çözülmüş olarak görülmesiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.290 puandan 5.387 puana yükseldi. Endeksteki günlük yükseliş yüzde 3.4'ü aştı.Bu gelişmeler üzerine gözler 6'lı masa toplantısına çevrildi.Cuma Günü İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in ittifaktan ayrıldığına yönelik açıklamasıyla BIST 100'de yüzde 3'ü bulan bir düşüş yaşanmıştı. Endeks günü ise yüzde 0.9'luk kayıpla kapatmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065558221_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4645c99cef67d75829e52558dd39e2e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borsa, borsa istanbul
borsa, borsa istanbul

Borsada 'masa' hareketliliği

16:43 06.03.2023
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na iletilen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi ve İYİ Parti'nin 6'lı masaya geri dönmesiyle doğmasıyla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.290 puandan 5.389 puana çıktı. Endekste günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyareti sonrası borsada hareketlilik yaşandı. Ziyaretin ardından İYİ Parti bu isimlere Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edildiği, teklifin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletileceği açıklandı.
Millet İttifakı'nda yaşanan krizin çözülmüş olarak görülmesiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.290 puandan 5.387 puana yükseldi. Endeksteki günlük yükseliş yüzde 3.4'ü aştı.
Bu gelişmeler üzerine gözler 6'lı masa toplantısına çevrildi.
Cuma Günü İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in ittifaktan ayrıldığına yönelik açıklamasıyla BIST 100'de yüzde 3'ü bulan bir düşüş yaşanmıştı. Endeks günü ise yüzde 0.9'luk kayıpla kapatmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала