https://sputniknews.com.tr/20230306/borsada-masa-hareketliligi-1067882456.html
Borsada 'masa' hareketliliği
Borsada 'masa' hareketliliği
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na iletilen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi ve İYİ Parti'nin 6'lı masaya geri dönmesiyle doğmasıyla Borsa İstanbul'da BIST... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T16:43+0300
2023-03-06T16:43+0300
2023-03-06T16:43+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyareti sonrası borsada hareketlilik yaşandı. Ziyaretin ardından İYİ Parti bu isimlere Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edildiği, teklifin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletileceği açıklandı.Millet İttifakı'nda yaşanan krizin çözülmüş olarak görülmesiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.290 puandan 5.387 puana yükseldi. Endeksteki günlük yükseliş yüzde 3.4'ü aştı.Bu gelişmeler üzerine gözler 6'lı masa toplantısına çevrildi.Cuma Günü İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in ittifaktan ayrıldığına yönelik açıklamasıyla BIST 100'de yüzde 3'ü bulan bir düşüş yaşanmıştı. Endeks günü ise yüzde 0.9'luk kayıpla kapatmıştı.
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Borsada 'masa' hareketliliği
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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na iletilen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi ve İYİ Parti'nin 6'lı masaya geri dönmesiyle doğmasıyla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.290 puandan 5.389 puana çıktı. Endekste günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyareti sonrası borsada hareketlilik yaşandı. Ziyaretin ardından İYİ Parti bu isimlere Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edildiği, teklifin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletileceği açıklandı.
Millet İttifakı'nda yaşanan krizin çözülmüş olarak görülmesiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.290 puandan 5.387 puana yükseldi. Endeksteki günlük yükseliş yüzde 3.4'ü aştı.
Bu gelişmeler üzerine gözler 6'lı masa toplantısına çevrildi.
Cuma Günü İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in ittifaktan ayrıldığına yönelik açıklamasıyla BIST 100'de yüzde 3'ü bulan bir düşüş yaşanmıştı. Endeks günü ise yüzde 0.9'luk kayıpla kapatmıştı.