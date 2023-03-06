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https://sputniknews.com.tr/20230306/bogdanov-rusya-turkiye-suriye-ve-iran-disisleri-bakanlari-toplantisi-icin-calisma-yapiliyor-1067892857.html
Bogdanov: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları toplantısı için çalışma yapılıyor
Bogdanov: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları toplantısı için çalışma yapılıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın dışişleri bakanları arasında bir toplantı gerçekleştirilmesi için çalışma... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T19:26+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov "Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları toplantısı için çalışma yapılıyor" dedi.Gazetecilere açıklama yapan Bogdanov, "Bunun üzerinde çalışıyoruz. Zamanı gelmeden detay vermeme konusunda mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Her şey kolay yürümüyor, sessiz diplomasi ilkeleri temelinde gizli çalışma yürütülmesi gerekiyor" dedi.Türkiye ile Suriye arasında üst düzey temaslar, 11 yıl aradan sonra kurulmuştu. Aralık ayında savunma bakanlarının görüşmesiyle bakanlar düzeyinde ilk yüz yüze görüşme yapılmıştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad arasındaki görüşme için hazırlıklar devam ederken bu buluşmanın ardından iki ülkenin en üst düzeyde bir araya gelmesine yönelik planlar yapılıyor.
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bogdanov, mihail bogdanov, suriye, türkiye, rusya, iran
bogdanov, mihail bogdanov, suriye, türkiye, rusya, iran

Bogdanov: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları toplantısı için çalışma yapılıyor

19:26 06.03.2023 (güncellendi: 19:27 06.03.2023)
© Sputnik / Alexey Filippov / Multimedya arşivine gidinMihail Bogdanov
Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© Sputnik / Alexey Filippov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın dışişleri bakanları arasında bir toplantı gerçekleştirilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov "Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları toplantısı için çalışma yapılıyor" dedi.
Gazetecilere açıklama yapan Bogdanov, "Bunun üzerinde çalışıyoruz. Zamanı gelmeden detay vermeme konusunda mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Her şey kolay yürümüyor, sessiz diplomasi ilkeleri temelinde gizli çalışma yürütülmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye ile Suriye arasında üst düzey temaslar, 11 yıl aradan sonra kurulmuştu. Aralık ayında savunma bakanlarının görüşmesiyle bakanlar düzeyinde ilk yüz yüze görüşme yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad arasındaki görüşme için hazırlıklar devam ederken bu buluşmanın ardından iki ülkenin en üst düzeyde bir araya gelmesine yönelik planlar yapılıyor.
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