https://sputniknews.com.tr/20230306/bmde-yaklasik-40-saat-suren-kesintisiz-muzakereler-sonrasi-tarihi-anlasma--1067855108.html

BM'de yaklaşık 40 saat süren kesintisiz müzakereler sonrası tarihi anlaşma

BM'de yaklaşık 40 saat süren kesintisiz müzakereler sonrası tarihi anlaşma

BM'de, açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması için yıllar süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Anlaşmaya, New York'ta iki haftadır yürütülen... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T09:51+0300

2023-03-06T09:51+0300

2023-03-06T09:53+0300

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Yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalışmalar yürütülen anlaşma, ülkelerin ulusal deniz yetki alanlarının ötesindeki biyoçeşitliliği korumayı amaçlıyor. Denizlerin yaklaşık üçte ikisini kaplayan bu alanda iklim değişikliği, aşırı avlanma ve nakliye trafiği gibi hususların biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkisi bulunuyor. Anlaşma bu bölgelerde balıkçılık faaliyetlerine kısıtlamalar getirirken, aynı zamanda deniz mayınları, deniz ulaşım yolları ve keşif faaliyetlerine de sınırlamalar getirecek. İklim değişikliğiyle mücadele bağlamında önemli bir adım olarak değerlendirilen anlaşmaya ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Tüm tarafları tebrik ediyorum. Şimdiki ve gelecekteki nesiller için daha güvenli, sağlıklı, dayanıklı ve verimli bir okyanus için birlikte çalışmaya devam edeceğimiz günleri iple çekiyorum" ifadesini kullandı. BM'de anlaşmanın resmi olarak kabul edilmesi bekleniyor. Bunun ardından imzaya açılacak anlaşmaya, BM ülkeleri taraf olup olmayacağına karar verecek.

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