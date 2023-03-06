https://sputniknews.com.tr/20230306/bakan-soylu-malatyanin-afetten-az-etkilenen-iller-arasina-alindigi-iddialari-gercek-degildir-1067848331.html
Bakan Soylu: Malatya'nın afetten az etkilenen iller arasına alındığı iddiaları gerçek değildir
Bakan Soylu: Malatya'nın afetten az etkilenen iller arasına alındığı iddiaları gerçek değildir
Malatya'nın afetten az etkilenen iller arasına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu "Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T00:47+0300
2023-03-06T00:47+0300
2023-03-06T00:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
süleyman soylu
deprem
malatya
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın afetten az etkilenen iller arasına alındığı iddialarının gerçek olmadığını belirterek, "Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz" ifadesini kullandı.Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada afet bölgelerine yönelik bazı dezenformasyonlar yapıldığına işaret etti.Soylu, "İlk gün illerin eşleşmesi için yapılan, ardından hemen değiştirilen görseli, günler sonra alıp tahrike soyunanlara söylenecek söz çok ancak zamanı değil. Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz. Yaralarımızı birlik içinde sarmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
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süleyman soylu, deprem, malatya
süleyman soylu, deprem, malatya
Bakan Soylu: Malatya'nın afetten az etkilenen iller arasına alındığı iddiaları gerçek değildir
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Malatya'nın afetten az etkilenen iller arasına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu "Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın afetten az etkilenen iller arasına alındığı iddialarının gerçek olmadığını belirterek, "Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz" ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada afet bölgelerine yönelik bazı dezenformasyonlar yapıldığına işaret etti.
Soylu, "İlk gün illerin eşleşmesi için yapılan, ardından hemen değiştirilen görseli, günler sonra alıp tahrike soyunanlara söylenecek söz çok ancak zamanı değil. Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz. Yaralarımızı birlik içinde sarmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.