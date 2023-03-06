https://sputniknews.com.tr/20230306/avm-otoparkinda-egzoz-gazi-panigi-1067855508.html
AVM otoparkında 'egzoz gazı' paniği
AVM otoparkında 'egzoz gazı' paniği
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekira AVM'de yaşanan yoğunluk sonrası onlarca araç otoparkta mahsur kaldı. Araçların egzozlarından çıkan yoğun... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T09:55+0300
2023-03-06T09:55+0300
2023-03-06T09:55+0300
yaşam
türkiye
tekirdağ
egzoz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067855235_0:0:1039:584_1920x0_80_0_0_eb95b0d98b234f09515d52eb79493ed2.jpg
Tekirdağ'da bulunan Tekira AVM'de haftasonu yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinde alışverişini tamamlayanlar, araçlarıyla AVM'den çıkmak isteyince otoparkta yoğunluk oluştu. Yoğunluk sonrası onlarca araç Tekira AVM otoparkında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların çalışır vaziyette olması da egzozlardan çıkan gazların otoparkta birikmesine neden oldu. Kimi sürücüler egzoz gazı kokusu sebebiyle otoparktan yayan çıkarken araç sürücüleri de mahsur kaldıkları otoparkta korna çalarak seslerini duyurmaya çalıştı.AVM otoparkındaki araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, "Yarım saattir bekliyoruz. Böyle sorumsuzluk olmaz. Arabada çocuklar var sonuçta arabanın egzozu var. Arabayı da çalıştıramıyorsun. Koku geliyor çocuklara zararlı. Dakikalardır bekliyoruz. Biz çözüm bulan yok. Bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. 20 dakikadır bekliyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220821/istanbulda-abarti-egzoz-kullanan-414-araca-toplam-162-bin-242-tl-para-cezasi-1060194350.html
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067855235_0:0:779:584_1920x0_80_0_0_75581788c11985b50ed8e1ca2d7ec072.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, tekirdağ, egzoz
AVM otoparkında 'egzoz gazı' paniği
Abone ol
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekira AVM'de yaşanan yoğunluk sonrası onlarca araç otoparkta mahsur kaldı. Araçların egzozlarından çıkan yoğun gazlar nedeniyle zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Tekirdağ'da bulunan Tekira AVM'de haftasonu yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinde alışverişini tamamlayanlar, araçlarıyla AVM'den çıkmak isteyince otoparkta yoğunluk oluştu. Yoğunluk sonrası onlarca araç Tekira AVM otoparkında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların çalışır vaziyette olması da egzozlardan çıkan gazların otoparkta birikmesine neden oldu.
Kimi sürücüler egzoz gazı kokusu sebebiyle otoparktan yayan çıkarken araç sürücüleri de mahsur kaldıkları otoparkta korna çalarak seslerini duyurmaya çalıştı.
AVM otoparkındaki araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, "Yarım saattir bekliyoruz. Böyle sorumsuzluk olmaz. Arabada çocuklar var sonuçta arabanın egzozu var. Arabayı da çalıştıramıyorsun. Koku geliyor çocuklara zararlı. Dakikalardır bekliyoruz. Biz çözüm bulan yok. Bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. 20 dakikadır bekliyoruz" dedi.