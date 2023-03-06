https://sputniknews.com.tr/20230306/avm-otoparkinda-egzoz-gazi-panigi-1067855508.html

AVM otoparkında 'egzoz gazı' paniği

AVM otoparkında 'egzoz gazı' paniği

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekira AVM'de yaşanan yoğunluk sonrası onlarca araç otoparkta mahsur kaldı. Araçların egzozlarından çıkan yoğun... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T09:55+0300

2023-03-06T09:55+0300

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yaşam

türkiye

tekirdağ

egzoz

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Tekirdağ'da bulunan Tekira AVM'de haftasonu yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinde alışverişini tamamlayanlar, araçlarıyla AVM'den çıkmak isteyince otoparkta yoğunluk oluştu. Yoğunluk sonrası onlarca araç Tekira AVM otoparkında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların çalışır vaziyette olması da egzozlardan çıkan gazların otoparkta birikmesine neden oldu. Kimi sürücüler egzoz gazı kokusu sebebiyle otoparktan yayan çıkarken araç sürücüleri de mahsur kaldıkları otoparkta korna çalarak seslerini duyurmaya çalıştı.AVM otoparkındaki araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, "Yarım saattir bekliyoruz. Böyle sorumsuzluk olmaz. Arabada çocuklar var sonuçta arabanın egzozu var. Arabayı da çalıştıramıyorsun. Koku geliyor çocuklara zararlı. Dakikalardır bekliyoruz. Biz çözüm bulan yok. Bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. 20 dakikadır bekliyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220821/istanbulda-abarti-egzoz-kullanan-414-araca-toplam-162-bin-242-tl-para-cezasi-1060194350.html

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