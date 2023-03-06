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Ankaragücü, Gökhan Töre'yi transfer etti
Ankaragücü, Gökhan Töre'yi transfer etti
Ankaragücü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T16:14+0300
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MKE Ankaragücü Kulübü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ile anlaşma sağlandığını duyurdu.Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20200723/gokhan-tore-besiktasa-donuyor-iddiasi-1042508138.html
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gökhan töre, mke ankaragücü
gökhan töre, mke ankaragücü

Ankaragücü, Gökhan Töre'yi transfer etti

16:14 06.03.2023
© AAGökhan Töre
Gökhan Töre - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Ankaragücü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
MKE Ankaragücü Kulübü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
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