https://sputniknews.com.tr/20230306/ankaragucu-gokhan-toreyi-transfer-etti-1067881158.html

Ankaragücü, Gökhan Töre'yi transfer etti

Ankaragücü, Gökhan Töre'yi transfer etti

Ankaragücü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T16:14+0300

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gökhan töre

spor

mke ankaragücü

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MKE Ankaragücü Kulübü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ile anlaşma sağlandığını duyurdu.Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20200723/gokhan-tore-besiktasa-donuyor-iddiasi-1042508138.html

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