https://sputniknews.com.tr/20230306/ankaragucu-gokhan-toreyi-transfer-etti-1067881158.html
Ankaragücü, Gökhan Töre'yi transfer etti
Ankaragücü, Gökhan Töre'yi transfer etti
Ankaragücü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T16:14+0300
2023-03-06T16:14+0300
2023-03-06T16:14+0300
gökhan töre
spor
mke ankaragücü
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MKE Ankaragücü Kulübü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ile anlaşma sağlandığını duyurdu.Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20200723/gokhan-tore-besiktasa-donuyor-iddiasi-1042508138.html
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gökhan töre, mke ankaragücü
gökhan töre, mke ankaragücü
Ankaragücü, Gökhan Töre'yi transfer etti
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Ankaragücü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
MKE Ankaragücü Kulübü, Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan Töre ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.