https://sputniknews.com.tr/20230306/ankarada-cumhurbaskani-adayi-deprem-bolgesinde-ucan-cadirlar-konusuldu-1067943746.html

Ankara’da Cumhurbaşkanı adayı, deprem bölgesinde uçan çadırlar konuşuldu

Ankara’da Cumhurbaşkanı adayı, deprem bölgesinde uçan çadırlar konuşuldu

Radyo Sputnik’te Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programının gündeminde deprem ve Altılı Masa’nın ortak adayı vardı. Vatandaşların telefonla bağlanarak... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T21:27+0300

2023-03-06T21:27+0300

2023-03-07T16:27+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

altılı masa

kemal kılıçdaroğlu

seçimler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067943440_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_66164ac0f8860e064c2b0c3d1833778c.jpg

Ankara’da Cumhurbaşkanı adayı, deprem bölgesinde uçan çadırlar konuşuldu Ankara’da Cumhurbaşkanı adayı, deprem bölgesinde uçan çadırlar konuşuldu

Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında Altılı Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi ve öncesindeki tartışmalar konuşuldu.İYİ Parti lideri Meral Akşener’in masadan kalkması sonrasında yaşanan kriz döneminde, tüm gözlerin siyasete çevrildiği ve deprem bölgesinde yaşananların gözden uzaklaştığından söz edildi.Ankara’da ortak aday ismi konuşulurken, dün deprem bölgesinde yağış vardı. Programda, yağış sonrasında çıkan fırtına nedeniyle depremzedelerin çadırlarının uçması ve tabanı olmayan çadırlarda zeminin ıslanması gündeme getirildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

radyo, altılı masa, kemal kılıçdaroğlu, seçimler, аудио