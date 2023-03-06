https://sputniknews.com.tr/20230306/ankarada-cumhurbaskani-adayi-deprem-bolgesinde-ucan-cadirlar-konusuldu-1067943746.html
Ankara’da Cumhurbaşkanı adayı, deprem bölgesinde uçan çadırlar konuşuldu
Ankara’da Cumhurbaşkanı adayı, deprem bölgesinde uçan çadırlar konuşuldu
Radyo Sputnik’te Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programının gündeminde deprem ve Altılı Masa’nın ortak adayı vardı. Vatandaşların telefonla bağlanarak... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T21:27+0300
2023-03-06T21:27+0300
2023-03-07T16:27+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
altılı masa
kemal kılıçdaroğlu
seçimler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067943440_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_66164ac0f8860e064c2b0c3d1833778c.jpg
Ankara’da Cumhurbaşkanı adayı, deprem bölgesinde uçan çadırlar konuşuldu
Ankara’da Cumhurbaşkanı adayı, deprem bölgesinde uçan çadırlar konuşuldu
Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında Altılı Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi ve öncesindeki tartışmalar konuşuldu.İYİ Parti lideri Meral Akşener’in masadan kalkması sonrasında yaşanan kriz döneminde, tüm gözlerin siyasete çevrildiği ve deprem bölgesinde yaşananların gözden uzaklaştığından söz edildi.Ankara’da ortak aday ismi konuşulurken, dün deprem bölgesinde yağış vardı. Programda, yağış sonrasında çıkan fırtına nedeniyle depremzedelerin çadırlarının uçması ve tabanı olmayan çadırlarda zeminin ıslanması gündeme getirildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067943440_178:0:711:400_1920x0_80_0_0_c597435c93e95938ef20095d84a7d9b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, altılı masa, kemal kılıçdaroğlu, seçimler, аудио
radyo, altılı masa, kemal kılıçdaroğlu, seçimler, аудио
Ankara’da Cumhurbaşkanı adayı, deprem bölgesinde uçan çadırlar konuşuldu
21:27 06.03.2023 (güncellendi: 16:27 07.03.2023) Abone ol
Radyo Sputnik’te Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programının gündeminde deprem ve Altılı Masa’nın ortak adayı vardı. Vatandaşların telefonla bağlanarak katıldığı ve görüşlerini paylaştığı yayında; siyasi iklime tepki gösterenler de oldu, umutlu olduğunu söyleyenler de.
Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında Altılı Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi ve öncesindeki tartışmalar konuşuldu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in masadan kalkması sonrasında yaşanan kriz döneminde, tüm gözlerin siyasete çevrildiği ve deprem bölgesinde yaşananların gözden uzaklaştığından söz edildi.
Ankara’da ortak aday ismi konuşulurken, dün deprem bölgesinde yağış vardı. Programda, yağış sonrasında çıkan fırtına nedeniyle depremzedelerin çadırlarının uçması ve tabanı olmayan çadırlarda zeminin ıslanması gündeme getirildi.