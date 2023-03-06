https://sputniknews.com.tr/20230306/amedspor-macin-iptali-icin-tff-uefa-ve-fifaya-basvurduk--1067889592.html

Amedspor: Maçın iptali için TFF, UEFA ve FIFA'ya başvurduk

Amedspor: Maçın iptali için TFF, UEFA ve FIFA'ya başvurduk

Bursaspor ile oynanan müsabaka öncesi ve sonrası yaşanan olayların ardından Amedsporlu futbolcular ile teknik ekip, Diyarbakır’da taraftarlar tarafından... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T18:04+0300

2023-03-06T18:04+0300

2023-03-06T18:04+0300

spor

uefa

amedspor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynanan müsabaka öncesi ve sonrası yaşanan olayların ardından Amedsporlu futbolcular ile teknik ekip, Diyarbakır’da vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, oyuncular ile yönetim üyelerinin yaralandığını ve bu saldırının kabul edilemeyeceğini söyledi. Başkan Yıldırım, “Çok organize bir şekilde, 2 gün boyunca daha otele girdiğimiz andan itibaren stadyumun çıkışına kadar provokasyona ve saldırıya maruz kaldık. Sahaya atılan mermiler, bıçaklar, patlayıcı ve yanıcı maddeler, tribünde açılan siyasi ve ideolojik ırkçı pankartlar, bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Soyunma odasında takımımıza saldırılması, sporcu ve yöneticilerimizin yaralanması bunlar kabul edilebilir durumlar değil. Bunlardan korkacak ve çekinecek bir takımda değiliz bunu kamuoyu bilsin”dedi. Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı ise müsabaka iptali için başvurularının yapıldığını kaydederek, binlerce vatandaş tarafından alkışlarla karşılandıklarını vurguladı. Elaldı, “Dün tüm kamuoyu gördü, otelimize sözlü ve fiziki saldırılar oldu, sahaya çıkar çıkmaz rakip takımın özel güvenlik amirleri ve oyuncuların fiziki saldırıları oldu. Maç esnasında kafamıza mermi, bıçak gibi maddeler atıldı. Dün stadyumda bir tek eksik vardı; o mermileri sıkacak silahları. Dün tehdit altındaydık, can güvenliğimiz yoktu. 3.5 saat stadyumda kaldıktan sonra çıkabildik. Bu sabah Diyarbakır’a geldik, halkımız bizi karşıladı, binlerce kişi vardı, havalimanına sığmadılar, halada buradalar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Maçın iptali için gerekli bütün girişimleri yapacağız, hem FIFA hem de UEFA’ya TFF’ye başvurduk. Gereken cezayı da vereceklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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uefa, amedspor, türkiye futbol federasyonu (tff)