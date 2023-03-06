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https://sputniknews.com.tr/20230306/amedspor-macin-iptali-icin-tff-uefa-ve-fifaya-basvurduk--1067889592.html
Amedspor: Maçın iptali için TFF, UEFA ve FIFA'ya başvurduk
Amedspor: Maçın iptali için TFF, UEFA ve FIFA'ya başvurduk
Bursaspor ile oynanan müsabaka öncesi ve sonrası yaşanan olayların ardından Amedsporlu futbolcular ile teknik ekip, Diyarbakır’da taraftarlar tarafından... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T18:04+0300
2023-03-06T18:04+0300
spor
uefa
amedspor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynanan müsabaka öncesi ve sonrası yaşanan olayların ardından Amedsporlu futbolcular ile teknik ekip, Diyarbakır’da vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, oyuncular ile yönetim üyelerinin yaralandığını ve bu saldırının kabul edilemeyeceğini söyledi. Başkan Yıldırım, “Çok organize bir şekilde, 2 gün boyunca daha otele girdiğimiz andan itibaren stadyumun çıkışına kadar provokasyona ve saldırıya maruz kaldık. Sahaya atılan mermiler, bıçaklar, patlayıcı ve yanıcı maddeler, tribünde açılan siyasi ve ideolojik ırkçı pankartlar, bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Soyunma odasında takımımıza saldırılması, sporcu ve yöneticilerimizin yaralanması bunlar kabul edilebilir durumlar değil. Bunlardan korkacak ve çekinecek bir takımda değiliz bunu kamuoyu bilsin”dedi. Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı ise müsabaka iptali için başvurularının yapıldığını kaydederek, binlerce vatandaş tarafından alkışlarla karşılandıklarını vurguladı. Elaldı, “Dün tüm kamuoyu gördü, otelimize sözlü ve fiziki saldırılar oldu, sahaya çıkar çıkmaz rakip takımın özel güvenlik amirleri ve oyuncuların fiziki saldırıları oldu. Maç esnasında kafamıza mermi, bıçak gibi maddeler atıldı. Dün stadyumda bir tek eksik vardı; o mermileri sıkacak silahları. Dün tehdit altındaydık, can güvenliğimiz yoktu. 3.5 saat stadyumda kaldıktan sonra çıkabildik. Bu sabah Diyarbakır’a geldik, halkımız bizi karşıladı, binlerce kişi vardı, havalimanına sığmadılar, halada buradalar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Maçın iptali için gerekli bütün girişimleri yapacağız, hem FIFA hem de UEFA’ya TFF’ye başvurduk. Gereken cezayı da vereceklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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uefa, amedspor, türkiye futbol federasyonu (tff)
uefa, amedspor, türkiye futbol federasyonu (tff)

Amedspor: Maçın iptali için TFF, UEFA ve FIFA'ya başvurduk

18:04 06.03.2023
© İHA / MURAT BAŞAL-AW842054Amedspor
Amedspor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA / MURAT BAŞAL-AW842054
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Bursaspor ile oynanan müsabaka öncesi ve sonrası yaşanan olayların ardından Amedsporlu futbolcular ile teknik ekip, Diyarbakır’da taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı. Amedspor yönetimi, maçın iptali için TFF değil UEFA ve FIFA’ya da gereken başvuruları yaptıklarını söyledi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynanan müsabaka öncesi ve sonrası yaşanan olayların ardından Amedsporlu futbolcular ile teknik ekip, Diyarbakır’da vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, oyuncular ile yönetim üyelerinin yaralandığını ve bu saldırının kabul edilemeyeceğini söyledi. Başkan Yıldırım, “Çok organize bir şekilde, 2 gün boyunca daha otele girdiğimiz andan itibaren stadyumun çıkışına kadar provokasyona ve saldırıya maruz kaldık. Sahaya atılan mermiler, bıçaklar, patlayıcı ve yanıcı maddeler, tribünde açılan siyasi ve ideolojik ırkçı pankartlar, bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Soyunma odasında takımımıza saldırılması, sporcu ve yöneticilerimizin yaralanması bunlar kabul edilebilir durumlar değil. Bunlardan korkacak ve çekinecek bir takımda değiliz bunu kamuoyu bilsin”dedi.


Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı ise müsabaka iptali için başvurularının yapıldığını kaydederek, binlerce vatandaş tarafından alkışlarla karşılandıklarını vurguladı. Elaldı, “Dün tüm kamuoyu gördü, otelimize sözlü ve fiziki saldırılar oldu, sahaya çıkar çıkmaz rakip takımın özel güvenlik amirleri ve oyuncuların fiziki saldırıları oldu. Maç esnasında kafamıza mermi, bıçak gibi maddeler atıldı. Dün stadyumda bir tek eksik vardı; o mermileri sıkacak silahları. Dün tehdit altındaydık, can güvenliğimiz yoktu. 3.5 saat stadyumda kaldıktan sonra çıkabildik. Bu sabah Diyarbakır’a geldik, halkımız bizi karşıladı, binlerce kişi vardı, havalimanına sığmadılar, halada buradalar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Maçın iptali için gerekli bütün girişimleri yapacağız, hem FIFA hem de UEFA’ya TFF’ye başvurduk. Gereken cezayı da vereceklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
18:04
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