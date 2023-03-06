https://sputniknews.com.tr/20230306/altili-masanin-internet-sitesi-millet-ittifakina-donusturuldu-1067869489.html

Altılı Masa'nın internet sitesi Millet İttifakı'na dönüştürüldü

Altılı Masa'nın internet sitesi Millet İttifakı'na dönüştürüldü

Altılı Masa'nın çalışmalarının duyurulduğu altilimasa.biz sitesi kapatıldı. Siteye giriş yapıldığında milletittifaki.biz adresine yönlendiriyor. 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T13:54+0300

2023-03-06T13:54+0300

2023-03-06T13:55+0300

6'lı masa

millet ittifakı

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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığı web sitesi kapandı.Altılı Masa'dan haberlerin ve duyuruların yayımlandığı 'www.altilimasa.biz' sitesine giriş yapıldığında 'milletittifaki.biz' adresine yönlendiriyor.Sitede; 'Liderler Buluşması', 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem', 'Komisyonlar' gibi başlıklar yer aldı. 'Komisyonlar' başlığının altında ise, altı partiden oluşan çalışma komisyonları ve üyelerine ilişkin bilgilerin yanı sıra çalışma ve raporları da paylaşılıyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada adaylık konusunda dayatma yapıldığını belirterek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemediğini söylemiş ve İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarını adaylık için göreve çağırmıştı.

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6'lı masa, millet ittifakı