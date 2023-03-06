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https://sputniknews.com.tr/20230306/altili-masanin-internet-sitesi-millet-ittifakina-donusturuldu-1067869489.html
Altılı Masa'nın internet sitesi Millet İttifakı'na dönüştürüldü
Altılı Masa'nın internet sitesi Millet İttifakı'na dönüştürüldü
Altılı Masa'nın çalışmalarının duyurulduğu altilimasa.biz sitesi kapatıldı. Siteye giriş yapıldığında milletittifaki.biz adresine yönlendiriyor. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T13:54+0300
2023-03-06T13:55+0300
6'lı masa
millet ittifakı
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığı web sitesi kapandı.Altılı Masa'dan haberlerin ve duyuruların yayımlandığı 'www.altilimasa.biz' sitesine giriş yapıldığında 'milletittifaki.biz' adresine yönlendiriyor.Sitede; 'Liderler Buluşması', 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem', 'Komisyonlar' gibi başlıklar yer aldı. 'Komisyonlar' başlığının altında ise, altı partiden oluşan çalışma komisyonları ve üyelerine ilişkin bilgilerin yanı sıra çalışma ve raporları da paylaşılıyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada adaylık konusunda dayatma yapıldığını belirterek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemediğini söylemiş ve İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarını adaylık için göreve çağırmıştı.
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6'lı masa, millet ittifakı
6'lı masa, millet ittifakı

Altılı Masa'nın internet sitesi Millet İttifakı'na dönüştürüldü

13:54 06.03.2023 (güncellendi: 13:55 06.03.2023)
© AAAltılı masa
Altılı masa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Altılı Masa'nın çalışmalarının duyurulduğu altilimasa.biz sitesi kapatıldı. Siteye giriş yapıldığında milletittifaki.biz adresine yönlendiriyor.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığı web sitesi kapandı.
Altılı Masa'dan haberlerin ve duyuruların yayımlandığı 'www.altilimasa.biz' sitesine giriş yapıldığında 'milletittifaki.biz' adresine yönlendiriyor.
Sitede; 'Liderler Buluşması', 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem', 'Komisyonlar' gibi başlıklar yer aldı. 'Komisyonlar' başlığının altında ise, altı partiden oluşan çalışma komisyonları ve üyelerine ilişkin bilgilerin yanı sıra çalışma ve raporları da paylaşılıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada adaylık konusunda dayatma yapıldığını belirterek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemediğini söylemiş ve İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarını adaylık için göreve çağırmıştı.
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