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https://sputniknews.com.tr/20230306/almanya-basbakani-scholz-almanya-onumuzdeki-yillarda-issizlik-sorununu-geride-birakacak-1067894481.html
Almanya Başbakanı Scholz: Almanya, önümüzdeki yıllarda işsizlik sorununu geride bırakacak
Almanya Başbakanı Scholz: Almanya, önümüzdeki yıllarda işsizlik sorununu geride bırakacak
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman ekonomisinin azalan iş gücüyle yeşil bir ekonomiye dönüştüğünü belirterek, "Almanya'nın önümüzdeki yıllarda işsizlik... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T20:18+0300
2023-03-06T20:18+0300
olaf scholz
dünya
ekonomi
işsizlik
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Almanya Başbakanı Scholz, Meseberg’de düzenlenen iki günlük bakanlar kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, Alman ekonomisini, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonucu ortaya çıkan enerji krizinden çıkarmayı başardıklarını ifade etti.Avrupa’nın en büyük ekonomisinde krizi önlemek için büyük meblağlar ortaya koyduklarını aktaran Scholz, dijitalleşmeyi teşvik ederek Almanya’yı 2045 yılına kadar karbonsuz hale getirme ve ekonominin rekabet edebilirliğini sağlama sözü verdi.Scholz, "2030'a kadar her gün dört ila beş yeni rüzgar türbini ve 40'tan fazla futbol sahasına eşdeğer güneş paneli kurmamız gerekiyor” dedi.Olaf Scholz, sanayileşmiş Alman ekonomisini şekillendirme çabalarının büyük bir görev olduğunu ancak bunu başarılabileceklerini söyledi.Almanya Başbakanı, “Görüşmelerimizden çıkardığımız sonuç, başaracağımızdır. Yapılacak çok şey var ve bunun için burada çalışan çok sayıda kadın ve erkeğe, aynı zamanda diğer ülkelerden gelenlere de ihtiyacımız var. Böylece Almanya'da yapılması gereken tüm işlerin yapılması gerekiyor” diye konuştu.Alman ekonomisinin azalan iş gücüyle yeşil bir ekonomiye dönüşmeye çalıştığını ve önümüzdeki yıllarda önemli zorluklarla ve aynı zamanda fırsatlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Scholz, ekonomide yaşanan dönüşüm nedeniyle "Almanya'nın önümüzdeki yıllarda işsizlik sorununu geride bırakacağını" belirtti.
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olaf scholz, ekonomi, işsizlik
olaf scholz, ekonomi, işsizlik

Almanya Başbakanı Scholz: Almanya, önümüzdeki yıllarda işsizlik sorununu geride bırakacak

20:18 06.03.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© Sputnik / Стрингер
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman ekonomisinin azalan iş gücüyle yeşil bir ekonomiye dönüştüğünü belirterek, "Almanya'nın önümüzdeki yıllarda işsizlik sorununu geride bırakacağını" söyledi.
Almanya Başbakanı Scholz, Meseberg’de düzenlenen iki günlük bakanlar kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, Alman ekonomisini, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonucu ortaya çıkan enerji krizinden çıkarmayı başardıklarını ifade etti.
Avrupa’nın en büyük ekonomisinde krizi önlemek için büyük meblağlar ortaya koyduklarını aktaran Scholz, dijitalleşmeyi teşvik ederek Almanya’yı 2045 yılına kadar karbonsuz hale getirme ve ekonominin rekabet edebilirliğini sağlama sözü verdi.
Scholz, "2030'a kadar her gün dört ila beş yeni rüzgar türbini ve 40'tan fazla futbol sahasına eşdeğer güneş paneli kurmamız gerekiyor” dedi.
Olaf Scholz, sanayileşmiş Alman ekonomisini şekillendirme çabalarının büyük bir görev olduğunu ancak bunu başarılabileceklerini söyledi.
Almanya Başbakanı, “Görüşmelerimizden çıkardığımız sonuç, başaracağımızdır. Yapılacak çok şey var ve bunun için burada çalışan çok sayıda kadın ve erkeğe, aynı zamanda diğer ülkelerden gelenlere de ihtiyacımız var. Böylece Almanya'da yapılması gereken tüm işlerin yapılması gerekiyor” diye konuştu.
Alman ekonomisinin azalan iş gücüyle yeşil bir ekonomiye dönüşmeye çalıştığını ve önümüzdeki yıllarda önemli zorluklarla ve aynı zamanda fırsatlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Scholz, ekonomide yaşanan dönüşüm nedeniyle "Almanya'nın önümüzdeki yıllarda işsizlik sorununu geride bırakacağını" belirtti.
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