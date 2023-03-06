https://sputniknews.com.tr/20230306/aksenerin-danismani-miroglu-krizler-asilmak-icin-vardir-masa-fabrika-ayarlarina-geri-donmeli-1067862044.html
Akşener'in danışmanı Miroğlu: Krizler aşılmak için vardır, masa fabrika ayarlarına geri dönmeli
Akşener'in danışmanı Miroğlu: Krizler aşılmak için vardır, masa fabrika ayarlarına geri dönmeli
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Baver Miroğlu, Akşener'in Altılı Masa'ya suçlamalarda bulunarak masadan kalkması sonrası, sağduyu çağrısı... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:09+0300
2023-03-06T12:09+0300
2023-03-06T12:10+0300
politika
meral akşener
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Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Krizler aşılmak için vardır. Masa fabrika ayarlarına geri dönmeli" ifadesini kullandı.AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu, ekimde İyi Parti'ye katılmıştı.Miroğlu, 3 Aralık’ta, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” demişti.
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meral akşener
Akşener'in danışmanı Miroğlu: Krizler aşılmak için vardır, masa fabrika ayarlarına geri dönmeli
12:09 06.03.2023 (güncellendi: 12:10 06.03.2023) Abone ol
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Baver Miroğlu, Akşener'in Altılı Masa'ya suçlamalarda bulunarak masadan kalkması sonrası, sağduyu çağrısı yaptı.
Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Krizler aşılmak için vardır. Masa fabrika ayarlarına geri dönmeli" ifadesini kullandı.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu, ekimde İyi Parti'ye katılmıştı.
Miroğlu, 3 Aralık’ta, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” demişti.