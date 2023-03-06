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Akşener'in danışmanı Miroğlu: Krizler aşılmak için vardır, masa fabrika ayarlarına geri dönmeli
Akşener'in danışmanı Miroğlu: Krizler aşılmak için vardır, masa fabrika ayarlarına geri dönmeli
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Baver Miroğlu, Akşener'in Altılı Masa'ya suçlamalarda bulunarak masadan kalkması sonrası, sağduyu çağrısı... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-06T12:10+0300
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Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Krizler aşılmak için vardır. Masa fabrika ayarlarına geri dönmeli" ifadesini kullandı.AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu, ekimde İyi Parti'ye katılmıştı.Miroğlu, 3 Aralık’ta, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” demişti.
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meral akşener
meral akşener

Akşener'in danışmanı Miroğlu: Krizler aşılmak için vardır, masa fabrika ayarlarına geri dönmeli

12:09 06.03.2023 (güncellendi: 12:10 06.03.2023)
© CHPCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© CHP
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Baver Miroğlu, Akşener'in Altılı Masa'ya suçlamalarda bulunarak masadan kalkması sonrası, sağduyu çağrısı yaptı.
Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Krizler aşılmak için vardır. Masa fabrika ayarlarına geri dönmeli" ifadesini kullandı.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu, ekimde İyi Parti'ye katılmıştı.
Miroğlu, 3 Aralık’ta, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” demişti.
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