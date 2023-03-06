https://sputniknews.com.tr/20230306/aksenerin-danismani-miroglu-krizler-asilmak-icin-vardir-masa-fabrika-ayarlarina-geri-donmeli-1067862044.html

Akşener'in danışmanı Miroğlu: Krizler aşılmak için vardır, masa fabrika ayarlarına geri dönmeli

Akşener'in danışmanı Miroğlu: Krizler aşılmak için vardır, masa fabrika ayarlarına geri dönmeli

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Baver Miroğlu, Akşener'in Altılı Masa'ya suçlamalarda bulunarak masadan kalkması sonrası, sağduyu çağrısı... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T12:09+0300

2023-03-06T12:09+0300

2023-03-06T12:10+0300

politika

meral akşener

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Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Krizler aşılmak için vardır. Masa fabrika ayarlarına geri dönmeli" ifadesini kullandı.AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu, ekimde İyi Parti'ye katılmıştı.Miroğlu, 3 Aralık’ta, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” demişti.

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2023

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meral akşener