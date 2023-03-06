Ahmet Hakan: Akşener’in siyaset tarzı, ilkokullardaki sınıf başkanlığı siyasetinin bile gerisinde

"BİR: Hamlesinin bir adım sonrasını hesaplayamadı. İKİ: Reddedilecek teklifler sunmakta sakınca görmedi. ÜÇ: Muazzam bir zamanlama hatasına imza attı. Ben bütün bunlara bakarak. “Vay be! Meğer Meral Akşener, siyasetten hiç anlamıyormuş” noktasına gelmiştim. Fakat çok geçmeden anladım ki... Bu düzeyin bile gerisindeymiş Akşener. Olaya bakın: Ekranların gedikli tartışmacısı Ersan Şen, televizyon programında “Cumhurbaşkanlığına aday olabilirim” diyor. Reklam arasında Meral Akşener, Ersan Şen’i arayıp “Siz ciddi misiniz?” diye soruyor. Ersan Şen de “Evet, ciddiyim” deyince “O zaman gelin, görüşelim” diyor. Hahahahahah! Yok artık! Şaka mı bu?"