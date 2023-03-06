https://sputniknews.com.tr/20230306/ahmet-hakan-aksenerin-siyaset-tarzi-ilkokullardaki-sinif-baskanligi-siyasetinin-bile-gerisinde-1067854549.html
Ahmet Hakan: Akşener’in siyaset tarzı, ilkokullardaki sınıf başkanlığı siyasetinin bile gerisinde
Ahmet Hakan: Akşener’in siyaset tarzı, ilkokullardaki sınıf başkanlığı siyasetinin bile gerisinde
Ahmet Hakan, Ersan Şen'in açıklaması üzerine Akşener'in görüşme talebi göndermesini eleştirdi ve "Ben artık Meral Akşener’in izlediği siyaset tarzının... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T09:35+0300
2023-03-06T09:35+0300
2023-03-06T09:35+0300
politika
iyi parti
meral akşener
chp
6'lı masa
cumhurbaşkanı
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'nın toplantısı ardından yaptığı açıklama üzerine, "Meral Akşener, ortalama bir siyasetçinin bile asla yapmayacağı şu üç hatayı yaptı" ve şunları söyledi:Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Meral Akşener için “Siyasetten anlamıyor” ifadesini kullandı ve ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230306/iyi-partili-turkkandan-birlik-mesaji-1067848451.html
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iyi parti, meral akşener, chp, 6'lı masa, cumhurbaşkanı
iyi parti, meral akşener, chp, 6'lı masa, cumhurbaşkanı
Ahmet Hakan: Akşener’in siyaset tarzı, ilkokullardaki sınıf başkanlığı siyasetinin bile gerisinde
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Ahmet Hakan, Ersan Şen'in açıklaması üzerine Akşener'in görüşme talebi göndermesini eleştirdi ve "Ben artık Meral Akşener’in izlediği siyaset tarzının, ilkokullardaki sınıf başkanlığı siyasetinin bile gerisinde olduğunu anlamış durumdayım" dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'nın toplantısı ardından yaptığı açıklama üzerine, "Meral Akşener, ortalama bir siyasetçinin bile asla yapmayacağı şu üç hatayı yaptı" ve şunları söyledi:
"BİR: Hamlesinin bir adım sonrasını hesaplayamadı. İKİ: Reddedilecek teklifler sunmakta sakınca görmedi. ÜÇ: Muazzam bir zamanlama hatasına imza attı. Ben bütün bunlara bakarak. “Vay be! Meğer Meral Akşener, siyasetten hiç anlamıyormuş” noktasına gelmiştim. Fakat çok geçmeden anladım ki... Bu düzeyin bile gerisindeymiş Akşener. Olaya bakın: Ekranların gedikli tartışmacısı Ersan Şen, televizyon programında “Cumhurbaşkanlığına aday olabilirim” diyor. Reklam arasında Meral Akşener, Ersan Şen’i arayıp “Siz ciddi misiniz?” diye soruyor. Ersan Şen de “Evet, ciddiyim” deyince “O zaman gelin, görüşelim” diyor. Hahahahahah! Yok artık! Şaka mı bu?"
Ahmet Hakan, bugünkü yazısında
Meral Akşener için “Siyasetten anlamıyor
” ifadesini kullandı ve ekledi:
"Vazgeçtim. Ben artık Meral Akşener’in izlediği siyaset tarzının, ilkokullardaki sınıf başkanlığı siyasetinin bile gerisinde olduğunu anlamış durumdayım."