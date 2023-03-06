Afganistan'da eğitim kız öğrenciler olmadan başladı

© AAAfganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm üniversitelerin bugünden itibaren eğitime başladığı duyuruldu.
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© AA
Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm üniversitelerin bugünden itibaren eğitime başladığı duyuruldu.
© AABöylece aralık ayında, Taliban geçici hükümetinin kız öğrencilerin üniversitelerde eğitim almasını yasaklamasının ardından ülke çapındaki üniversiteler ilk defa kız öğrenciler olmadan kapılarını açtı.
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© AA
Böylece aralık ayında, Taliban geçici hükümetinin kız öğrencilerin üniversitelerde eğitim almasını yasaklamasının ardından ülke çapındaki üniversiteler ilk defa kız öğrenciler olmadan kapılarını açtı.
© AASabah saatlerinden itibaren üniversitelerin erkek öğrencileri sınıflardaki yerini aldı.
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© AA
Sabah saatlerinden itibaren üniversitelerin erkek öğrencileri sınıflardaki yerini aldı.
© AAKampüs önlerinde toplanan küçük gruplar halindeki kız öğrencilerin içeri girmesine ise izin verilmedi.
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© AA
Kampüs önlerinde toplanan küçük gruplar halindeki kız öğrencilerin içeri girmesine ise izin verilmedi.
© AABazı kız öğrenciler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda kızların eğitim alacağı ana kadar erkek öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimi protesto edip derslere katılmamasını istedi. Bu çağrıya uyan ülkenin kuzeyindeki Belh Üniversitesi'nden bir grup erkek öğrenci dersleri boykot edeceklerini duyurdu.
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© AA
Bazı kız öğrenciler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda kızların eğitim alacağı ana kadar erkek öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimi protesto edip derslere katılmamasını istedi. Bu çağrıya uyan ülkenin kuzeyindeki Belh Üniversitesi'nden bir grup erkek öğrenci dersleri boykot edeceklerini duyurdu.
© AAKabil Üniversitesi Psikoloji 3'üncü sınıf öğrencisi Lime Suheyl, kampüse alınmayacağını bile bile, kız öğrencilerin görünürlüğünü artırmak istediğini ve bu nedenle iki arkadaşı ile birlikte giriş kapısının önünde beklediğini söyledi. Üniversite eğitimine büyük umutlarla başladığını aktaran Suheyl şu ifadeleri kullandı: "Tüm arzularımız yok oldu. Toplumdan silindik. Varlığımız yok. Kim olduğumuz, hedef ve isteklerimizin olup olmadığı kimsenin umurunda değil. Burada erkeklerin içeri girdiğini, bize ise izin verilmediğini görmek kötü ve umut kırıcı bir his veriyor."
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© AA
Kabil Üniversitesi Psikoloji 3'üncü sınıf öğrencisi Lime Suheyl, kampüse alınmayacağını bile bile, kız öğrencilerin görünürlüğünü artırmak istediğini ve bu nedenle iki arkadaşı ile birlikte giriş kapısının önünde beklediğini söyledi. Üniversite eğitimine büyük umutlarla başladığını aktaran Suheyl şu ifadeleri kullandı: "Tüm arzularımız yok oldu. Toplumdan silindik. Varlığımız yok. Kim olduğumuz, hedef ve isteklerimizin olup olmadığı kimsenin umurunda değil. Burada erkeklerin içeri girdiğini, bize ise izin verilmediğini görmek kötü ve umut kırıcı bir his veriyor."