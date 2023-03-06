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https://sputniknews.com.tr/20230306/afad-iskenderun-korfezi-aciklarinda-45-buyuklugunde-bir-deprem-meydana-geldi-1067847805.html
AFAD: İskenderun Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD: İskenderun Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, saat 23.49'da İskenderun Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T00:01+0300
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deprem
türkiye
iskenderun körfezi
afad
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İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.Sezer: An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadırAFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İskenderun Körfezi’nde saat 23:49'da meydana gelen ve Hatay ilimizde de hissedilen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.
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deprem, iskenderun körfezi, afad
deprem, iskenderun körfezi, afad

AFAD: İskenderun Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

00:01 06.03.2023 (güncellendi: 00:23 06.03.2023)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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AFAD, saat 23.49'da İskenderun Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sezer: An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İskenderun Körfezi’nde saat 23:49'da meydana gelen ve Hatay ilimizde de hissedilen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.
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