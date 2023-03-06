https://sputniknews.com.tr/20230306/afad-bingolun-solhan-ilcesinde-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1067853078.html
AFAD: Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'ın paylaştığı verilere göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 07:57'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T08:25+0300
2023-03-06T08:25+0300
2023-03-06T08:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
bingöl
deprem
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AFAD, sosyal medya paylaşımında, depremin 13.29 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230306/bolgede-sarsintilar-suruyor-hatayda-35-adanada-36-buyuklugunde-deprem-1067851486.html
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türkiye, bingöl, deprem
AFAD: Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:25 06.03.2023 (güncellendi: 08:33 06.03.2023) Abone ol
AFAD'ın paylaştığı verilere göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 07:57'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, sosyal medya paylaşımında, depremin 13.29 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti.