https://sputniknews.com.tr/20230306/abdnin-ankara-buyukelcisi-turk-disislerine-cagrildi-1067882159.html
ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı
Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Milley’ın Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı ziyarete ilişkin... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T16:27+0300
2023-03-06T16:27+0300
2023-03-06T16:27+0300
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abd, jeff flake, mark milley
abd, jeff flake, mark milley
ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı
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Ayrıntılar geliyor
Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Milley’ın Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı ziyarete ilişkin izahat istendi.