https://sputniknews.com.tr/20230306/89-kisinin-oldugu-is-merkezi-bir-dokunusta-yikildi-1067864415.html
89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi tek dokunuşta yıkıldı
89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi tek dokunuşta yıkıldı
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tekrar başladı. 89 kişinin öldüğü yapı, bir... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:37+0300
2023-03-06T12:37+0300
2023-03-06T13:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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diyarbakır
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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu. Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi.Cumartesi günü bazı depremzedeler, izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı. Bugün ise sabah saatlerinde yapının yıkımına başlandı. Ekipler, birkaç noktayı makasla kestikten sonra yapı bir anda çökmeye başladı. Toz bulutu uzun süre dağılırken, diğer iki blokun yıkımına da bugün devam edeceği öğrenildi.Öte yandan, Diyarbakır’da depremden kaynaklı 414 vatandaş hayatını kaybederken 89 kişinin cansız bedeni sadece bu yapının enkazından çıkartıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/diyarbakirda-agir-hasarli-siteden-kurtarilan-kedi-sayisi-13e-ulasti-1067465636.html
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deprem, kahramanmaraş, diyarbakır
deprem, kahramanmaraş, diyarbakır
89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi tek dokunuşta yıkıldı
12:37 06.03.2023 (güncellendi: 13:06 06.03.2023) Abone ol
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tekrar başladı. 89 kişinin öldüğü yapı, bir dokunuşla yerle bir olurken, ortalık toz topuna döndü.
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu. Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi.
Cumartesi günü bazı depremzedeler, izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı. Bugün ise sabah saatlerinde yapının yıkımına başlandı. Ekipler, birkaç noktayı makasla kestikten sonra yapı bir anda çökmeye başladı. Toz bulutu uzun süre dağılırken, diğer iki blokun yıkımına da bugün devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan, Diyarbakır’da depremden kaynaklı 414 vatandaş hayatını kaybederken 89 kişinin cansız bedeni sadece bu yapının enkazından çıkartıldı.