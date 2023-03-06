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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/89-kisinin-oldugu-is-merkezi-bir-dokunusta-yikildi-1067864415.html
89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi tek dokunuşta yıkıldı
89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi tek dokunuşta yıkıldı
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tekrar başladı. 89 kişinin öldüğü yapı, bir... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T12:37+0300
2023-03-06T13:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
diyarbakır
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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu. Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi.Cumartesi günü bazı depremzedeler, izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı. Bugün ise sabah saatlerinde yapının yıkımına başlandı. Ekipler, birkaç noktayı makasla kestikten sonra yapı bir anda çökmeye başladı. Toz bulutu uzun süre dağılırken, diğer iki blokun yıkımına da bugün devam edeceği öğrenildi.Öte yandan, Diyarbakır’da depremden kaynaklı 414 vatandaş hayatını kaybederken 89 kişinin cansız bedeni sadece bu yapının enkazından çıkartıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/diyarbakirda-agir-hasarli-siteden-kurtarilan-kedi-sayisi-13e-ulasti-1067465636.html
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deprem, kahramanmaraş, diyarbakır
deprem, kahramanmaraş, diyarbakır

89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi tek dokunuşta yıkıldı

12:37 06.03.2023 (güncellendi: 13:06 06.03.2023)
© İHA / RIDVAN KILIÇ89 kişinin öldüğü iş merkezi bir dokunuşta yıkıldı
89 kişinin öldüğü iş merkezi bir dokunuşta yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tekrar başladı. 89 kişinin öldüğü yapı, bir dokunuşla yerle bir olurken, ortalık toz topuna döndü.
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu. Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi.
Cumartesi günü bazı depremzedeler, izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı. Bugün ise sabah saatlerinde yapının yıkımına başlandı. Ekipler, birkaç noktayı makasla kestikten sonra yapı bir anda çökmeye başladı. Toz bulutu uzun süre dağılırken, diğer iki blokun yıkımına da bugün devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan, Diyarbakır’da depremden kaynaklı 414 vatandaş hayatını kaybederken 89 kişinin cansız bedeni sadece bu yapının enkazından çıkartıldı.
Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kedi sayısı 13'e ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kedi sayısı 13'e ulaştı
24 Şubat, 15:47
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