https://sputniknews.com.tr/20230306/89-kisinin-oldugu-is-merkezi-bir-dokunusta-yikildi-1067864415.html

89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi tek dokunuşta yıkıldı

89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi tek dokunuşta yıkıldı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tekrar başladı. 89 kişinin öldüğü yapı, bir... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T12:37+0300

2023-03-06T12:37+0300

2023-03-06T13:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

diyarbakır

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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu. Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi.Cumartesi günü bazı depremzedeler, izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı. Bugün ise sabah saatlerinde yapının yıkımına başlandı. Ekipler, birkaç noktayı makasla kestikten sonra yapı bir anda çökmeye başladı. Toz bulutu uzun süre dağılırken, diğer iki blokun yıkımına da bugün devam edeceği öğrenildi.Öte yandan, Diyarbakır’da depremden kaynaklı 414 vatandaş hayatını kaybederken 89 kişinin cansız bedeni sadece bu yapının enkazından çıkartıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230224/diyarbakirda-agir-hasarli-siteden-kurtarilan-kedi-sayisi-13e-ulasti-1067465636.html

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diyarbakır

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