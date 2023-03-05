https://sputniknews.com.tr/20230305/yardim-malzemelerini-evine-goturen-emniyet-personeli-aciga-alindi-1067832971.html
Yardım malzemelerini evine götüren emniyet personeli açığa alındı
Yardım malzemelerini evine götüren emniyet personeli açığa alındı
Tekirdağ Valiliği, deprem bölgesindeki yardım malzemelerini evine getirdiği iddia edilen emniyet personelinin açığa alındığını bildirdi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T14:01+0300
2023-03-05T14:01+0300
2023-03-05T14:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
emniyet
yardım
tekirdağ
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Tekirdağ Valiliği, deprem bölgesindeki yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine getirdiği iddia edilen emniyet personelinin açığa alındığını duyurdu.Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görevlendirilen bir emniyet personelinin, afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair ihbarlar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230305/emniyet-mudurunun-evinde-depremzedelere-yardim-malzemeleri-cikti-1067818994.html
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emniyet, yardım, tekirdağ
emniyet, yardım, tekirdağ
Yardım malzemelerini evine götüren emniyet personeli açığa alındı
14:01 05.03.2023 (güncellendi: 14:06 05.03.2023) Abone ol
Tekirdağ Valiliği, deprem bölgesindeki yardım malzemelerini evine getirdiği iddia edilen emniyet personelinin açığa alındığını bildirdi.
Tekirdağ Valiliği, deprem bölgesindeki yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine getirdiği iddia edilen emniyet personelinin açığa alındığını duyurdu.
Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görevlendirilen bir emniyet personelinin, afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair ihbarlar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır. Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur. Olay, valiliğimiz ve emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir."