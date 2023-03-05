Vucic: Ukrayna'ya silah tedarik etmiyoruz
16:17 05.03.2023 (güncellendi: 16:26 05.03.2023)
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKAleksandar Vucic
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Katar ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı, ülkesinin Ukrayna'ya silah tedarik ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, 'Belgrad'dan Kiev'e silah tedariki' iddialarını kesin dille yalanladı:
"Açık bir yalan söz konusu. Sırbistan, kimseye silah göndermedi. Sırbistan, mühimmat üretip satıyor. Savunma sanayiinde çok sayıda işletmemiz mevcut. Mühimmat ürettiğinizde, bunlar mutlaka bir çatışma bölgesine veya kriz bölgesine ulaşıyor."
"Açık bir yalan söz konusu. Sırbistan, kimseye silah göndermedi. Sırbistan, mühimmat üretip satıyor. Savunma sanayiinde çok sayıda işletmemiz mevcut. Mühimmat ürettiğinizde, bunlar mutlaka bir çatışma bölgesine veya kriz bölgesine ulaşıyor."
Ukrayna'ya da Rusya'ya da silah satmadıklarının belirten Vucic, Sırbistan'ın silahları Türkiye üzerinden ihraç ettiği iddiasına da şu tepkiyi gösterdi:
"Ürünlerin bir kısmının çatışmanın taraflarından herhangi birine gönderileceğine dair ihtimal olduğunu öğrendiğimizde, Türkiye'ye satılan mühimmatın artık ihraç edilmeyeceğini söyledik. Bizden daha ne istiyorsunuz?"
Vucic, Sırp savunma sanayinin imal ettiği ürünlerin sadece izin verilen kullanıcılara, yani uluslararası kısıtlamalara tabi olmayan ülkelere tedarik edildiğini belirtti.
Vucic, Sırp savunma sanayinin imal ettiği ürünlerin sadece izin verilen kullanıcılara, yani uluslararası kısıtlamalara tabi olmayan ülkelere tedarik edildiğini belirtti.
Daha önce Rus internet haber sitesi Mash, 122 mm'lik Grad füzelerinin Türkiye'ye, ardından Slovakya'ya ve oradan da Ukrayna'ya gönderildiğini, sevkiyatın Türk şirketi Arca Savunma Sanayi Ticaret tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürerek, Slovakya'nın Bratislava kentindeki bir depoda çekildiğini iddia ettiği 3500 adet 122 mm’lik M-21 füzenin görüntülerini yayımlamıştı.
Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan'dan Ukrayna'ya mühimmat tedarikine olası katılımı konusunda resmi açıklama talep etmişti.
Sırp savunma şirketi Krushik, Ukrayna'ya Grad füzeleri tedarik ettiğine dair basında çıkan haberleri yalanlayarak, Ukrayna pazarına silah satışı yapmadığını duyurmuştu.
Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan'dan Ukrayna'ya mühimmat tedarikine olası katılımı konusunda resmi açıklama talep etmişti.
Sırp savunma şirketi Krushik, Ukrayna'ya Grad füzeleri tedarik ettiğine dair basında çıkan haberleri yalanlayarak, Ukrayna pazarına silah satışı yapmadığını duyurmuştu.