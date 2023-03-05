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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230305/ukraynali-buyukelci-londra-kieve-14-yerine-28-adet-challenger-tanki-teslim-edecek-1067818637.html
Ukraynalı Büyükelçi: Londra, Kiev’e 14 yerine 28 adet Challenger tankı teslim edecek
Ukraynalı Büyükelçi: Londra, Kiev’e 14 yerine 28 adet Challenger tankı teslim edecek
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi Pristayko, Londra’nın Ukrayna'ya gönderilen Challenger 2 tanklarının sayısını artırma kararı aldığını bildirdi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T02:11+0300
2023-03-05T02:11+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
londra
kiev
tank
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Özgür Avrupa Radyosu’na konuşan Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Pristayko, Londra’nın Ukrayna'ya gönderilen Challenger 2 tanklarının sayısını ikiye çıkarma kararı aldığını, 14 yerine 28 adet tank gönderileceğini söyledi.Pristayko, “Tank konusuna gelince, bize 14 tank sözü verildi, fakat Başkan (Vladimir) Zelenskiy'in ziyareti sonucunda bu sayının ikiye katlanması konusunda anlaşmaya varıldı” diye konuştu.Ukraynalı diplomat, İngiltere’nin ayrıca AS-90 kundağı motorlu obüs tedarikini de artırarak önceden söz verilen 30 adet yerine 33 adet göndereceği bilgisini verdi.İngiltere’nin Ukraynalı askerlere verilen eğitimleri de iki buçuk katına çıkartmayı önerdiğinde dikkat çeken Pristayko, şu ana kadar İngiltere’nin önderliğinde 25 bin Ukraynalı askerin eğitimden geçtiğini vurguladı.
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ukrayna, ukrayna krizi, londra, kiev, tank

Ukraynalı Büyükelçi: Londra, Kiev’e 14 yerine 28 adet Challenger tankı teslim edecek

02:11 05.03.2023
© Sputnik / RİA Novosti / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu. T-72B tankı
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu. T-72B tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
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Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi Pristayko, Londra’nın Ukrayna'ya gönderilen Challenger 2 tanklarının sayısını artırma kararı aldığını bildirdi.
Özgür Avrupa Radyosu’na konuşan Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Pristayko, Londra’nın Ukrayna'ya gönderilen Challenger 2 tanklarının sayısını ikiye çıkarma kararı aldığını, 14 yerine 28 adet tank gönderileceğini söyledi.
Pristayko, “Tank konusuna gelince, bize 14 tank sözü verildi, fakat Başkan (Vladimir) Zelenskiy'in ziyareti sonucunda bu sayının ikiye katlanması konusunda anlaşmaya varıldı” diye konuştu.
Ukraynalı diplomat, İngiltere’nin ayrıca AS-90 kundağı motorlu obüs tedarikini de artırarak önceden söz verilen 30 adet yerine 33 adet göndereceği bilgisini verdi.
İngiltere’nin Ukraynalı askerlere verilen eğitimleri de iki buçuk katına çıkartmayı önerdiğinde dikkat çeken Pristayko, şu ana kadar İngiltere’nin önderliğinde 25 bin Ukraynalı askerin eğitimden geçtiğini vurguladı.
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