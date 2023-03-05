https://sputniknews.com.tr/20230305/ukraynali-buyukelci-londra-kieve-14-yerine-28-adet-challenger-tanki-teslim-edecek-1067818637.html

Ukraynalı Büyükelçi: Londra, Kiev’e 14 yerine 28 adet Challenger tankı teslim edecek

Ukraynalı Büyükelçi: Londra, Kiev’e 14 yerine 28 adet Challenger tankı teslim edecek

Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi Pristayko, Londra’nın Ukrayna'ya gönderilen Challenger 2 tanklarının sayısını artırma kararı aldığını bildirdi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye

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Özgür Avrupa Radyosu’na konuşan Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Pristayko, Londra’nın Ukrayna'ya gönderilen Challenger 2 tanklarının sayısını ikiye çıkarma kararı aldığını, 14 yerine 28 adet tank gönderileceğini söyledi.Pristayko, “Tank konusuna gelince, bize 14 tank sözü verildi, fakat Başkan (Vladimir) Zelenskiy'in ziyareti sonucunda bu sayının ikiye katlanması konusunda anlaşmaya varıldı” diye konuştu.Ukraynalı diplomat, İngiltere’nin ayrıca AS-90 kundağı motorlu obüs tedarikini de artırarak önceden söz verilen 30 adet yerine 33 adet göndereceği bilgisini verdi.İngiltere’nin Ukraynalı askerlere verilen eğitimleri de iki buçuk katına çıkartmayı önerdiğinde dikkat çeken Pristayko, şu ana kadar İngiltere’nin önderliğinde 25 bin Ukraynalı askerin eğitimden geçtiğini vurguladı.

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