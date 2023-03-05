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Türk sporcu Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada altın madalya kazandı
Türk sporcu Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada altın madalya kazandı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı. Danışmaz, Türkiye'ye... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T05:55+0300
2023-03-05T06:01+0300
spor
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
tuğba danışmaz
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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti.Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu.Türk atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Tuğba, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını getirdi.Müsabakada İtalyan Dariya Derkach, 14,20'lik derecesiyle gümüş, Portekizli Patricia Mamona ise 14,16 metreyle bronz madalya aldı.Madalyasını depremzedelere armağan ettiAtaköy Atletizm Salonu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan sporcu, "İçimde sanki hala yarışıyormuşum gibi bir his var. Hala çok heyecanlıyım. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Yaşadıklarımızdan dolayı ben de çok üzgünüm ama böyle bir başarı kazanabildiğim için çok mutluyum. Rakiplerim bana sahada 'Gerçekten inanılmazsın. Çok zor bir şey başardın.' dediler. Umarım herkesin yüzünü güldürmüşüzdür." diye konuştu.Şampiyonada böyle bir performans bekleyip beklemediğini sorusuna, 'Evet' yanıtını veren Danışmaz, şampiyonaya hazırlık süreciyle ilgili şunları kaydetti:"Biz eylül ayında sezona başlamıştık. Kendi ülkemizde, seyircimizin önünde madalya kazanmak için hazırlandık. Hedefimiz, önceliklerimiz değişti. Yarışa çok az bir zaman kala depremler oldu. İnsan tam vazgeçmenin eşiğine gelir, bir anlamı yoktur artık. Bugün sahaya depremzedeler için çıktım. Madalyamı beni destekleyen depremzedelere, bütün Türk halkına armağan ediyorum."Danışmaz, bir sonraki hedefinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale kalmak olduğunu kaydetti.Bakan Kasapoğlu'ndan tebrikGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20210709/turk-sporcu-tugba-danismaz-uc-adim-atlamada-rekorla-avrupa-sampiyonu-oldu-1044931294.html
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türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, tuğba danışmaz
türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, tuğba danışmaz

Türk sporcu Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada altın madalya kazandı

05:55 05.03.2023 (güncellendi: 06:01 05.03.2023)
© AA2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı. Danışmaz, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını getirdi.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu.
Türk atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Tuğba, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını getirdi.
Müsabakada İtalyan Dariya Derkach, 14,20'lik derecesiyle gümüş, Portekizli Patricia Mamona ise 14,16 metreyle bronz madalya aldı.

Madalyasını depremzedelere armağan etti

Ataköy Atletizm Salonu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan sporcu, "İçimde sanki hala yarışıyormuşum gibi bir his var. Hala çok heyecanlıyım. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Yaşadıklarımızdan dolayı ben de çok üzgünüm ama böyle bir başarı kazanabildiğim için çok mutluyum. Rakiplerim bana sahada 'Gerçekten inanılmazsın. Çok zor bir şey başardın.' dediler. Umarım herkesin yüzünü güldürmüşüzdür." diye konuştu.
Şampiyonada böyle bir performans bekleyip beklemediğini sorusuna, 'Evet' yanıtını veren Danışmaz, şampiyonaya hazırlık süreciyle ilgili şunları kaydetti:
"Biz eylül ayında sezona başlamıştık. Kendi ülkemizde, seyircimizin önünde madalya kazanmak için hazırlandık. Hedefimiz, önceliklerimiz değişti. Yarışa çok az bir zaman kala depremler oldu. İnsan tam vazgeçmenin eşiğine gelir, bir anlamı yoktur artık. Bugün sahaya depremzedeler için çıktım. Madalyamı beni destekleyen depremzedelere, bütün Türk halkına armağan ediyorum."
Danışmaz, bir sonraki hedefinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale kalmak olduğunu kaydetti.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. - Sputnik Türkiye
1/3
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. - Sputnik Türkiye
2/3
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. - Sputnik Türkiye
3/3
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
1/3
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
2/3
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
3/3
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada 14,31'lik derecesiyle altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli atlet Tuğba Danışmaz'ı yürekten kutluyor, ay-yıldızlı bayrağımızın en tepede olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Tuğba Danışmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2021
SPOR
Türk sporcu Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada rekorla Avrupa şampiyonu oldu
9 Temmuz 2021, 22:24
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