https://sputniknews.com.tr/20230305/tinkoff-bank-yaptirimlar-nedeniyle-turkiyeye-para-transferlerini-askiya-aldi-1067847401.html

Tinkoff Bank yaptırımlar nedeniyle Türkiye’ye para transferlerini askıya aldı

Tinkoff Bank yaptırımlar nedeniyle Türkiye’ye para transferlerini askıya aldı

Rus Tinkoff Bank’ın yaptırımlar nedeniyle Türkiye’ye para transferlerine geçici olarak durdurduğu öğrenildi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T23:43+0300

2023-03-05T23:43+0300

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banka

rusya

yaptırım

dünya

türkiye

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Tinkoff Bank çağrı merkezinin bir çalışanı, Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada yaptırımlar nedeniyle muhabir bankanın Türkiye’ye SWIFT transferlerini dondurabileceği için bankanın bu ülkeye yönelik transferleri geçici olarak durdurduğunu söyledi.“Ne yazık ki uygulanan yaptırımlar nedeniyle Türk bankalarına transfer yapamayacağız. SWIFT transferleri muhabir banka tarafından dondurulabilir. Bu nedenle geçici olarak bu transferleri yapmıyoruz” diyen banka çalışanı, Türkiye’ye para transferlerinin ‘hiçbir şekilde’ gerçekleşemediğini ifade etti.Rus Alfa-Bank, Rosbank ve Tinkoff Bank geçen hafta sonu Avrupa Birliği’nin (AB) 10’uncu Rusya karşıtı paketine eklenmişti. Tinkoff Bank’ın konuya ilişkin açıklamasında bankanın AB’nin yaptırımlarına hazırlık yaptığı ve müşterilere verilen hizmetlerin etkilenmediği, aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun kararının analiz edildiği bildirilmişti.Ayrıca Tinkoff Yatırım Departmanı, müşteri varlıklarının bir ila üç hafta arasında yaptırımlara tabi tutulmayan farklı bir şirkete transfer edileceğini, bu arada olağan hizmetlerin kesintisiz olarak verilmeye devam edileceğini açıklamıştı.

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banka, rusya, yaptırım, türkiye