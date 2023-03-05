https://sputniknews.com.tr/20230305/tinkoff-bank-yaptirimlar-nedeniyle-turkiyeye-para-transferlerini-askiya-aldi-1067847401.html
Tinkoff Bank yaptırımlar nedeniyle Türkiye’ye para transferlerini askıya aldı
Tinkoff Bank yaptırımlar nedeniyle Türkiye’ye para transferlerini askıya aldı
Rus Tinkoff Bank’ın yaptırımlar nedeniyle Türkiye’ye para transferlerine geçici olarak durdurduğu öğrenildi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T23:43+0300
2023-03-05T23:43+0300
2023-03-05T23:45+0300
banka
rusya
yaptırım
dünya
türkiye
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Tinkoff Bank çağrı merkezinin bir çalışanı, Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada yaptırımlar nedeniyle muhabir bankanın Türkiye’ye SWIFT transferlerini dondurabileceği için bankanın bu ülkeye yönelik transferleri geçici olarak durdurduğunu söyledi.“Ne yazık ki uygulanan yaptırımlar nedeniyle Türk bankalarına transfer yapamayacağız. SWIFT transferleri muhabir banka tarafından dondurulabilir. Bu nedenle geçici olarak bu transferleri yapmıyoruz” diyen banka çalışanı, Türkiye’ye para transferlerinin ‘hiçbir şekilde’ gerçekleşemediğini ifade etti.Rus Alfa-Bank, Rosbank ve Tinkoff Bank geçen hafta sonu Avrupa Birliği’nin (AB) 10’uncu Rusya karşıtı paketine eklenmişti. Tinkoff Bank’ın konuya ilişkin açıklamasında bankanın AB’nin yaptırımlarına hazırlık yaptığı ve müşterilere verilen hizmetlerin etkilenmediği, aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun kararının analiz edildiği bildirilmişti.Ayrıca Tinkoff Yatırım Departmanı, müşteri varlıklarının bir ila üç hafta arasında yaptırımlara tabi tutulmayan farklı bir şirkete transfer edileceğini, bu arada olağan hizmetlerin kesintisiz olarak verilmeye devam edileceğini açıklamıştı.
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banka, rusya, yaptırım, türkiye
banka, rusya, yaptırım, türkiye
Tinkoff Bank yaptırımlar nedeniyle Türkiye’ye para transferlerini askıya aldı
23:43 05.03.2023 (güncellendi: 23:45 05.03.2023) Abone ol
Rus Tinkoff Bank’ın yaptırımlar nedeniyle Türkiye’ye para transferlerine geçici olarak durdurduğu öğrenildi.
Tinkoff Bank çağrı merkezinin bir çalışanı, Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada yaptırımlar nedeniyle muhabir bankanın Türkiye’ye SWIFT transferlerini dondurabileceği için bankanın bu ülkeye yönelik transferleri geçici olarak durdurduğunu söyledi.
“Ne yazık ki uygulanan yaptırımlar nedeniyle Türk bankalarına transfer yapamayacağız. SWIFT transferleri muhabir banka tarafından dondurulabilir. Bu nedenle geçici olarak bu transferleri yapmıyoruz” diyen banka çalışanı, Türkiye’ye para transferlerinin ‘hiçbir şekilde’ gerçekleşemediğini ifade etti.
Rus Alfa-Bank, Rosbank ve Tinkoff Bank geçen hafta sonu Avrupa Birliği’nin (AB) 10’uncu Rusya karşıtı paketine eklenmişti. Tinkoff Bank’ın konuya ilişkin açıklamasında bankanın AB’nin yaptırımlarına hazırlık yaptığı ve müşterilere verilen hizmetlerin etkilenmediği, aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun kararının analiz edildiği bildirilmişti.
Ayrıca Tinkoff Yatırım Departmanı, müşteri varlıklarının bir ila üç hafta arasında yaptırımlara tabi tutulmayan farklı bir şirkete transfer edileceğini, bu arada olağan hizmetlerin kesintisiz olarak verilmeye devam edileceğini açıklamıştı.