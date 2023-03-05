https://sputniknews.com.tr/20230305/thy-ucagi-kargosundaki-durian-meyvesinin-kokusu-nedeniyle-istanbula-dondu-1067841918.html

THY uçağı, kargosundaki durian meyvesinin kokusu nedeniyle İstanbul'a döndü

THY uçağı, kargosundaki durian meyvesinin kokusu nedeniyle İstanbul'a döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Barselona seferini yapan uçağı, kargo bölümünde bulunan tropikal durian meyvesinin yaydığı kötü koku yüzünden sensörlerin... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T20:08+0300

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yaşam

durian meyvesi

durian

thy

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İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine hareket eden uçağın kargo bölümündeki sensörlerinden sefer sırasında uyarı geldi.Kabin ekibi tarafından kokunun farkına varılması üzerine uçağın kaptan pilotu, Bulgaristan hava sahası üzerindeyken tedbiren İstanbul Havalimanı'na dönüş kararı aldı.İstanbul'a sorunsuz inen uçağın kargosunda yapılan incelemelerde sensörlerin çalışmasına olgunlaşınca ağır koku yayan durian isimli tropikal meyvenin neden olduğu tespit edildi.Bunun üzerine yolcular başka bir uçakla Barselona'ya hareket etti.Güneydoğu Asya meyvelerinden biri olan durian, olgunlaşınca yaydığı kötü koku nedeniyle 'tadı cennet, kokusu cehennem' olan meyve olarak biliniyor.

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2023

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durian meyvesi, durian, thy