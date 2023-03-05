https://sputniknews.com.tr/20230305/thy-ucagi-kargosundaki-durian-meyvesinin-kokusu-nedeniyle-istanbula-dondu-1067841918.html
THY uçağı, kargosundaki durian meyvesinin kokusu nedeniyle İstanbul'a döndü
THY uçağı, kargosundaki durian meyvesinin kokusu nedeniyle İstanbul'a döndü
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Barselona seferini yapan uçağı, kargo bölümünde bulunan tropikal durian meyvesinin yaydığı kötü koku yüzünden sensörlerin... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T20:08+0300
2023-03-05T20:08+0300
2023-03-05T20:09+0300
yaşam
durian meyvesi
durian
thy
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İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine hareket eden uçağın kargo bölümündeki sensörlerinden sefer sırasında uyarı geldi.Kabin ekibi tarafından kokunun farkına varılması üzerine uçağın kaptan pilotu, Bulgaristan hava sahası üzerindeyken tedbiren İstanbul Havalimanı'na dönüş kararı aldı.İstanbul'a sorunsuz inen uçağın kargosunda yapılan incelemelerde sensörlerin çalışmasına olgunlaşınca ağır koku yayan durian isimli tropikal meyvenin neden olduğu tespit edildi.Bunun üzerine yolcular başka bir uçakla Barselona'ya hareket etti.Güneydoğu Asya meyvelerinden biri olan durian, olgunlaşınca yaydığı kötü koku nedeniyle 'tadı cennet, kokusu cehennem' olan meyve olarak biliniyor.
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durian meyvesi, durian, thy
durian meyvesi, durian, thy
THY uçağı, kargosundaki durian meyvesinin kokusu nedeniyle İstanbul'a döndü
20:08 05.03.2023 (güncellendi: 20:09 05.03.2023) Abone ol
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Barselona seferini yapan uçağı, kargo bölümünde bulunan tropikal durian meyvesinin yaydığı kötü koku yüzünden sensörlerin çalışması nedeniyle tedbiren İstanbul Havalimanı'na döndü.
İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine hareket eden uçağın kargo bölümündeki sensörlerinden sefer sırasında uyarı geldi.
Kabin ekibi tarafından kokunun farkına varılması üzerine uçağın kaptan pilotu, Bulgaristan hava sahası üzerindeyken tedbiren İstanbul Havalimanı'na dönüş kararı aldı.
İstanbul'a sorunsuz inen uçağın kargosunda yapılan incelemelerde sensörlerin çalışmasına olgunlaşınca ağır koku yayan durian isimli tropikal meyvenin neden olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine yolcular başka bir uçakla Barselona'ya hareket etti.
Güneydoğu Asya meyvelerinden biri olan durian, olgunlaşınca yaydığı kötü koku nedeniyle 'tadı cennet, kokusu cehennem' olan meyve olarak biliniyor.